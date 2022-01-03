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SPOR Antalyaspor'un hedefi Süper Kupa'yı Antalya'ya getirmek - Son Dakika

SPOR Antalyaspor'un hedefi Süper Kupa'yı Antalya'ya getirmek

03.01.2022 16:24

SPOR Antalyaspor'un hedefi Süper Kupa'yı Antalya'ya getirmekAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- TFF Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, özel uçakla Katar'a gitti.

SPOR Antalyaspor'un hedefi Süper Kupa'yı Antalya'ya getirmek

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- TFF Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, özel uçakla Katar'a gitti. Kırmızı beyazlı takımın kaptanı Hakan Özmert ve takımın genç yıldızlarından Doğukan Sinik, kupayı Antalya'ya getirmek istediklerini söyledi.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, siyah beyazlı ekibin ligde de şampiyonluğa ulaşmasıyla TFF Süper Kupa finalini oynamaya hak kazandı. Antalyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından Antalya Havalimanı CIP girişinden özel uçakla Katar'a gitti. Fraport TAV Antalyaspor, kafilesinde sakatlıkları bulunan Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol yer almadı. Kırmızı beyazlı takımda oyuncuların morallerinin yerinde olduğu dikkati çekti.

BAHAR: UMARIM KUPAYI ALIRIZ

Takımla birlikte Katar'a giden Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, uçuş öncesi yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bizim için heyecan verici bir durum. Çok uzun zamandır şehir olarak buna hazır olduğumuzu hissediyoruz. Umarım kupayı alır geliriz, temennimiz bu yönde. Oyuncularımız, teknik heyetimiz, yöneticilerimiz olsun kendimize güveniyoruz. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Kupayla birlikte Antalya'ya dönmeyi umut ediyoruz" dedi.

ÖZMERT: KAZANMAYI ÇOK İSTİYORUZ

Şehir olarak heyecan içerisinde olduklarını ifade eden takım kaptanı Hakan Özmert, "Kazanmayı istiyoruz. Çok heyecanlıyız, inşallah iyi bir sonuç almak amacındayız. Takım olarak da hazırız. İyi de bir çalışma ortamımız var. İnşallah keyifli gider keyifli döneriz" diye konuştu.

SİNİK: KUPAYI İSTİYORUZ

Takımın genç yıldızlarından Doğukan Sinik ise "Gayet iyi hazırlandık. İnşallah bu hazırlığımızı Katar'da gittiğimiz yerde yansıtmak istiyoruz. Kupayı almak istiyoruz. Finalde de iyi bir performans ortaya koymak amacındayım" dedi.

Antalyaspor ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı TFF Süper Kupa maçı 5 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te Katar'ın başkentı Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak.

SPOR Antalyaspor'un hedefi Süper Kupa'yı Antalya'ya getirmek
SPOR Antalyaspor'un hedefi Süper Kupa'yı Antalya'ya getirmek
SPOR Antalyaspor'un hedefi Süper Kupa'yı Antalya'ya getirmek
SPOR Antalyaspor'un hedefi Süper Kupa'yı Antalya'ya getirmek
SPOR Antalyaspor'un hedefi Süper Kupa'yı Antalya'ya getirmek
SPOR Antalyaspor'un hedefi Süper Kupa'yı Antalya'ya getirmek

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Futbol Federasyonu, Antalyaspor, Beşiktaş, Katar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Antalyaspor'un hedefi Süper Kupa'yı Antalya'ya getirmek - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Antalyaspor'un hedefi Süper Kupa'yı Antalya'ya getirmek - Son Dakika
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