Antalyasporlu Amilton: Ersun Yanal önemli, saygı duyulan bir isim - Son Dakika

Antalyasporlu Amilton: Ersun Yanal önemli, saygı duyulan bir isim

21.11.2020 10:36
Antalyasporlu Amilton: Ersun Yanal önemli, saygı duyulan bir isim, System.String[]

"Antalyaspor'un hedefi hep üst sıralar""Tamer Tuna'ya teşekkür ederim"Antalya, Türkiye'nin en güzel şehri""Annemden 20 yıl ayrı kaldım""En önemli yeteneğim hızım""Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu Ronaldinho""Türkiye'den başka teklifler de vardı""Türk yemekleri çok lezzetli""Servet Çavuşoğlu'na...

" Antalyaspor'un hedefi hep üst sıralar"

" Tamer Tuna'ya teşekkür ederim

"Antalya, Türkiye'nin en güzel şehri""Annemden 20 yıl ayrı kaldım""En önemli yeteneğim hızım""Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu Ronaldinho""Türkiye'den başka teklifler de vardı""Türk yemekleri çok lezzetli"" Servet Çavuşoğlu'na teşekkür ederim"

İbrahim ALİOĞLU  - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,- Fraport TAV Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Amilton Minervino da Silva, takımdaki teknik direktör değişikliğinden idolüne, Antalya şehrinden Türk yemeklerine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."BANA VERİLEN ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRDİM" Antalyaspor formasını geçen sezon en fazla giyen isim olan Amilton, "Geçen sezon benim adıma çok pozitif geçti. Bana bu kadar süre veren Tamer hocama teşekkür ediyorum. Bana güvendi ve ben de onu mahcup etmemeye çalıştım. Futbolda değişim var, bugün buradasınız yarın başka bir yerde. Kulüpte de bir değişim oldu. Geçen sezon bana verilen şansı iyi değerlendirdim" diye konuştu.   "ERSUN YANAL ÖNEMLİ, SAYGI DUYULAN ÖNEMLİ BİR İSİM" Antalyaspor'a ve Süper Lig'e alıştığını söyleyen Amilton, "2 sezondur buradayım ve buradaki yapıya ve futbol atmosferine alıştım. Şimdi bir değişim oldu, Ersun Yanal çok fazla saygı duyulan, çok önemli bir isim. Geçmişte elde ettiği başarılar ve onunla çalışmak bizim için de bir avantaj. Antalyaspor'un hedefi hep üst seviyeye çıkmak" şeklinde konuştu.  "ANTALYA HARİKA BİR ŞEHİR" Antalya'da yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Amilton, "Antalya harika ve muhteşem bir şehir. İnsanlarının da sıcaklığı, rahatlığı ve havası Brezilya'ya benziyor. Ailem burada çok mutlu. Takımla deplasmanlara gittiğinizde ister istemez bir kıyaslama yapıyorsunuz, Antalya Türkiye'nin en güzel şehri" dedi.  "BENİM EN BÜYÜK ÖZELLİĞİM HIZIM" Sahada özellikle hızıyla ön plana çıktığını dile getiren Amilton, "Benim artı yönüm süratim. Süratim sayesinde defans oyuncuları bu konuda problem yaşıyorlar" ifadelerini kullandı .  "GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ OYUNCU RONALDİNHO" Kendisine idol olarak Ronaldinho'yu aldığını belirten Amilton, "Brezilyalı oyuncular hep kendi idollerini Brezilya'dan seçer. Yaptıklarıyla, oynarken gördüğüm ve etkilendiğim isim Ronaldinho. Benim için gelmiş geçmiş en iyi oyuncu" dedi."TÜRK YEMEKLERİ ÇOK LEZZETLİ"  Türk yemeklerini çok beğendiğini de sözlerine ekleyen Amilton, "Türk yemekleri çok lezzetli. Damak tadımıza hitap eden yemekler ama tatlıları ön plana çıkarabilirim. Sarma şeklinde fıstıklı baklava olabilir. Gittiğimiz her şehirde yemekler çok güzel. Kahvaltılar çok zengin" diye konuştu."ANNEMDEN 20 YIL UZAK KALDIM" Futbola başladığı dönemde annesinden uzak olduğu için farklı bir kariyer planı yaptığını söyleyen Amilton, "Futbola doğduğum şehir olan Recife'de başladım ve her şey çok güzel gidiyordu ama benim problemim annemden 20 yıl uzak kalmak oldu. Bana büyükannem ve büyükbabam baktı. Mutlaka İspanya'ya giderek orada futbol oynayıp annem ile yakın olma düşüncesindeydim. İspanya'da takımımın ekonomik sıkıntıları vardı ve Portekiz'e transfer oldum. Orada hemen hemen tüm klasmanlarda oynadım. Sonrasında kısa bir Almanya maceram oldu. Sonrasında da Türkiye'den başka teklifler de oldu ama ben Antalyaspor'u tercih ettim. Burada Servet Çavuşoğlu için de bir parantez açmak lazım, benimle ilgilendi, transferim için Portekiz'e geldi ve bu transferin tamamlanmasını sağladı" dedi.  AMİLTON'UN SIRASIYLA FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Amilton, Brezilya ekibi Recife'de başlayan kariyeri sonrası annesine yakın olmak için İspanyol ekibi Ourense'ye transfer oldu. Sonrasında ekonomik nedenlerden dolayı Portekiz'in yolunu tutan Amilton, sırasıyla Valenciano, Varzim, Uniao Madeira ve Portimonense formalarını giydi. 1860 Münih'e transfer olan Amilton, Almanya macerası sonrasında yeniden Portekiz'e dönerek Deportivo Aves'e transfer oldu. Sonrasında Antalyaspor'un dikkatini çeken Amilton ilk sezonu kiralık olarak kırmızı beyazlı takımla geçirdikten sonra bonservisiyle birlikte Akdeniz ekibine katıldı.

Antalyasporlu Amilton: Ersun Yanal önemli, saygı duyulan bir isim

Antalyaspor, Ronaldinho, Antalya, Türk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyasporlu Amilton: Ersun Yanal önemli, saygı duyulan bir isim - Son Dakika Spor


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