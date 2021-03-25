Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek - Son Dakika

Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek

25.03.2021 13:07
Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek, System.String[]

ÇOK sayıda yerli dizi ve filmin çekim mekanı haline gelen antik kent Mardin, şimdi de 'Bollywood' olarak adlandırılan Hint sinemasına ev sahipliği yapacak.

ÇOK sayıda yerli dizi ve filmin çekim mekanı haline gelen antik kent Mardin, şimdi de 'Bollywood' olarak adlandırılan Hint sinemasına ev sahipliği yapacak. Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta ve yapımcı Vivek Agraval, yerel yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya ile 'Durga' filminin çekimleri öncesi Mardin'e geldi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin antik kenti Mardin, son yıllarda arka arkaya çekilen yerli dizilerin yanı sıra, uluslararası sinema yönetmenlerinin de ilgi odağı oldu. Çok sayıda film ve dizinin mekanı olan Mardin'in zengin potansiyeli, yabancı film şirketlerinin de dikkatini çekmeye başladı. 'Bollywood' olarak adlandırılan Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta, yapımcı Vivek Agraval ve Türk yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya, şirket sorumlusu İlhan Kızılkaya ile Mardin'e geldi. Aksiyon türündeki 'Durga' isimli filmin çekimleri için kente gelen ekip, Mardin Valisi ve Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç ile filmin çekimleri hakkında görüştü.

'MARDİN FİLM PLATOSUNA DÖNÜŞTÜ'Ziyarette konuşan Vali Mahmut Demirtaş, kültür ve medeniyet şehri Mardin'in, sanatçılara ilham veren bir kent olduğunu söyledi. Yönetmen, sanatçı, fotoğrafçı ve yapımcıların Mardin'de film çekmek için sıraya girdiğini aktaran Vali Demirtaş, "Son olarak Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta, Hint filmi yapımcısı Vivek Agraval, yerel yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya ve yerel şirket sorumlusu İlhan Kızılkaya, Mardin'de film çekmek istedikleri konusunda bizimle görüştü. Biz de gereken desteği kendilerine verdik. Önümüzdeki günlerde filmin çekimleri başlayacak" dedi.'DÜNYANIN 3 SAYILI KENTİNDEN BİRİ'Mardin'in bir film platosuna dönüştüğünü hatırlatan Vali Demirtaş, şöyle konuştu: "Özellikle son bir yıldır, sanatçılar kliplerini şehrimizde çekiyor. Ulusal ve uluslararası firmalar, katalog çekimi için ilimizin mekanlarını tercih etti. Daha önce Mardin'de çok sayıda dizi çekimi yapıldı. Yeniden çok sayıda film ve diziye ev sahipliği yapıyoruz. Şu anda devam eden çekimler var. Mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Mardin, Güneydoğu Anadolu'nun şiirsel bir kentidir. Mardin, birçok eski uygarlığa beşiklik eden gizemli bir kent. Mardin'in farklı kültür ve dinleri içinde harmanlayıp yoğurmuş, açık hava müzesi görünümüyle, dünyada Venedik ve Kudüs'le birlikte, dünyanın sayılı 3 sit kentinden biri olduğunu görüyoruz."

Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta ise, Mardin'e hayran kaldıklarını belirterek, film çekimleri için burayı seçmekte ne kadar haklı olduklarının anladıklarını söyledi. Dasgupta, "Durga' adlı aksiyon filmimizin çekimleri, Mardin'in yanı sıra Kapadokya ve Gaziantep'te de çekilecek. Hint sinemasının çok sayıda ünlü aktörü, bu filmde oynayacak. Şimdiden heyecanlandım" diye konuştu.


Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek
Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek
Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek
Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek
Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek
Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek
Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek
Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek

Güneydoğu Anadolu, Bollywood, Mardin, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek - Son Dakika


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