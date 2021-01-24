Antik şehirle modern şehir iç içe - Son Dakika

Antik şehirle modern şehir iç içe

Binlerce yıllık antik kentle iç içe yaşıyorlar

Roma ya da Atina değil, Akhisar

Benzerlerine ancak Roma ve Atina gibi şehirlerde rastlanan antik şehirle modern şehrin buluştuğu Akhisar'da Roma döneminden kalma sütunlu cadde ayağa kalktı

Akhisar'ın göbeğinde İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin de olduğu Thyateira antik kentindeki Roma dönemine ait sütunlu cadde görenleri hayran bırakıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan Thyateira antik kenti şehrin ortasında kalınca ortaya eşsiz görüntüler çıktı

MANİSA - Benzerlerine ancak Roma ve Atina gibi şehirlerde rastlanan antik şehirle modern şehrin buluştuğu Manisa'nın Akhisar ilçesinde Roma döneminden kalma sütunlu cadde tamamen ayağa kaldırılarak ziyaretçilere açıldı. Akhisar'ın göbeğinde İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin de bulunduğu Thyateira antik kentindeki Roma dönemine ait sütunlu caddenin modern şehirle iç içe hali görenleri kendine hayran bırakıyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan binlerce yıllık geçmişe sahip Thyateira antik kenti, modern kentle iç içe girdi. Bir yanda modern şehrin koşuşturması bir yanda binlerce yıl öncesine uzanan Roma dönemine ait sütunlu caddesiyle insanları kendine hayran bırakan Thyateira antik kenti pandemi sonrası binlerce turisti ağırlamaya hazırlanıyor. İncil'de geçen 7 kiliseden birine de ev sahipliği yapan Akhisar'daki Thyateira antik kenti, Akhisar'ın modern kentiyle birleşince ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Özellikle yurtdışından binlerce turisti ağırlayan antik kent, korona virüs salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. Uzakdoğu ülkelerinden Manisa'nın Akhisar ilçesine gelerek İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri Thyateira Kilisesi'ni görmek isteyen turistlerden geriye bıraktıkları hatıralar kaldı. Turistlerin kilise kalıntılarına bıraktıkları tespihler dikkat çekti. Benzerlerine Roma ve ya Atina gibi şehirlerde rastlanan antik kentte çalışmalar ise aralıklarla devam ediyor. Manisa Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akhisar Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesiyle tarafından yürütülen ve 2019 yılında tamamlanan çalışmalarla kentin sütunlu caddesi tamamen ortaya çıkarıldı. Adeta bir açık hava müzesini andıran Thyateira antik kentinin, korona virüs salgını sonrasında ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

Sütunlu caddenin restorasyonun tamamlanmasının ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da alanı ziyaret ederek müze yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Akhisar çok eski kadim bir şehir"

Akhisar'ın çok eski ve kadim bir şehir olduğunu kaydeden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'ın binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anlatarak "Akhisar tabi çok eski kadim bir şehir. Kadim şehrin üzerine kurulmuş bir şehir. Akhisar'ın şöyle bir özelliği var; kentin tam merkezinde modern binaların yanında antik, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan eski bir şehrimiz bulunuyor. Akhisar'a yıl içerisinde çok sayıda turist geliyor. Buraya geziler düzenliyorlar. Şu an korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçi sayısında azalma var. Ancak özellikle yurtdışından gelen turistlerimiz Akhisar'ın tam merkezinde bulunan bu güzel alanı ziyaret ediyorlar" dedi.

"Sütunlar şehrin siluetine katıldı"

Ayağa kalkan Roma dönemine ait sütunların şehrin siluetine katıldığını kaydeden Başkan Dutlulu, "Burada 2018-2019 yılının sonunda Manisa Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akhisar Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesiyle beraber ortak bir çalışma yaptık. Bu çalışma sonrasında 2019 yılında biz göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde arkamızda gördüğümüz Thyateira antik yolunun tekrar restorasyonunu gerçekleştirdik. Çalışmalarımız geçtiğimiz aylarda bitti ve halkımızın kullanımına açıldı. Thyateira çok eski bir kent. Sart ile Bergama arasında geçiş güzergahı ve aynı zamanda paranın ilk kullanıldığı yerlerden birisi. Daha da önemlisi burası gerçekten kültürel olarak çok önemli bir bölge. Ayağa kalkan sütunlar da şehrin siluetine katılmış oldu. Akhisar Belediyesi olarak da hem Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımızla beraber buranın daha da çekici hale gelmesi için çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

"Çok fazla örneği olmayan bir durum"

Antik şehirle modern şehrin iç içe bir arada olma durumunun günümüzde çok fazla örneğinin olmadığını kaydeden Başkan Dutlulu şunları söyledi: "Genelde Akhisar'a gelen insanlar bu alanı ve sütunları gördüğü zaman şaşırıyor. Çok fazla örneği olmayan bir durum. Sadece bu bölgede değil Akhisar'ın değişik noktalarında da benzer yapılar mevcut. Bu bölgede 'tepe mezarı' dediğimiz bir alan mevcut. Eski hastanenin bulunduğu alanda devam eden kazımız var. Bunun yanında Ticaret Odası'nın yürüttüğü bir kazı var. Orası da Vakıflar'a ait bir alan. Oradan da farklı tarihi eserler çıktı. İleriki aşamalarda bunları birbirine entegre ederek Akhisar'ı hem modern şehrin yanında antik eserlerin de sergilendiği bir alan haline getireceğiz. Akhisar ayrıca İncil'de geçen 7 kiliseden bir tanesi olan Thyateira Kilisesi'nin de bulunduğu yer. Bu sebepten dolayı da özellikle Uzakdoğu'dan dini turizme ilgisi olan çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor. Sadece yabancı turistler değil Salihli, Akhisar, Bergama hattından kaynaklanan hem kültürel turizm açısından hem de günübirlik geziler açısından Akhisar'a çok sayıda ziyaretçimiz geliyor. Ama tabi salgın dolayısıyla bu sayılar çok azaldı. Ama salgın sonrasında tüm vatandaşlarımızı Akhisar'a bekliyoruz. Türkiye'nin başka bir yerinde bulamayacaklar şehrin merkezinde hemen yürüme mesafesi içerisinde bulunan antik kentimizi ve yeni yapılan kazılarımızı ziyaret etmeye bekliyoruz."

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Thyateira antik kentinin Roma dönemine ait bir yerleşim olduğunu kaydeden Akhisar Müzesi İdari Sorumlusu ve Sanat Tarihi Uzmanı Özlem Evci ise şunları söyledi: "Burası Roma dönemine ait antik bir yerleşim alanı. Aynı zamanda da İncil'de bahsedilen 7 kiliseden biri de burada mevcut. Kazı çalışmaları Prof. Dr. Engin Akdeniz tarafından yürütüldü. Bu alan onun yaptığı çalışmalar sonrası ortaya çıkartıldı. Roma dönemine ait sütunlu bir cadde. 2019'da başladı ve 2020 yılında çalışmalar tamamlandı. Restorasyon işlemleri tamamlanarak alanın turizme daha da elverişli hale getirilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor. Kalıntılar vardı. Burası hem de hastanemizin olduğu alan sit alanıydı.