Ap Aziz Dede, vefatının 60’ıncı yılında dualarla anıldı

01.06.2026 09:30
Adıyaman’ın Yedioluk Köyü’nde, Ağuiçen Ocağı pirlerinden Ap Aziz Dede için vefatının 60’ıncı yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen törende birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verilirken, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, manevi mirasın yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Adıyaman’ın Yedioluk (Şahmir) Köyü, Ağuiçen Ocağı pirlerinden Ap Aziz Dede’nin Hakk’a yürüyüşünün 60’ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Dede Aziz Türbesi Koruma ve Güzelleştirme Derneği tarafından organize edilen anma programına protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program boyunca dualar okunurken, deyişler seslendirildi, semah dönüldü ve katılımcılara lokma ikram edildi. Manevi atmosferin hâkim olduğu etkinlikte, Ap Aziz Dede’nin topluma bıraktığı değerler ve birlik mesajları ön plana çıktı.

PROTOKOL ÜYELERİ VE VATANDAŞLAR AYNI SOFRADA BULUŞTU

Anma programına Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, Ap Aziz Dede’nin manevi mirasını yaşatmak amacıyla bir araya gelirken program boyunca birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Etkinlikte gerçekleştirilen semah gösterileri ve okunan deyişler katılımcılara duygusal anlar yaşatırken, lokma ikramlarıyla paylaşma ve dayanışma kültürü de yaşatıldı. Program, farklı kesimlerden vatandaşları aynı çatı altında buluşturarak toplumsal kaynaşmaya da katkı sundu.

“ADIYAMAN MANEVİ ŞAHSİYETLERİYLE DE ÖNE ÇIKAN BİR ŞEHİR”

Programda konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Ap Aziz Dede’yi rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Adıyaman’ın yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, yetiştirdiği manevi şahsiyetlerle de öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi. Bu toprakların farklılıkları zenginlik olarak gören köklü bir medeniyet anlayışına sahip olduğunu ifade eden Küçük, sevgi ve kardeşlik kültürünün bölgenin en önemli değerlerinden biri olduğunu dile getirdi. Aziz Dede gibi gönül insanlarının bu değerlerin yaşatılmasında önemli rol üstlendiğini belirten Vali Küçük, onların bıraktığı mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

“AZİZ DEDE’NİN GÖNÜL MİRASI YAŞATILMAYA DEVAM EDECEK”

Toplumsal dayanışma ve kardeşliğin korunmasının önemine dikkat çeken Vali Abdullah Küçük, “Bu toprakların mayasında muhabbet, dayanışma ve insan sevgisi vardır. Aziz Dede gibi gönül erleri, bu değerleri kuşaktan kuşağa aktarmış ve toplumun her kesimine ulaştırmıştır” dedi. Sevgiye, kardeşliğe ve dayanışmaya sahip çıkıldığı sürece Aziz Dede’nin gönül mirasının yaşamaya devam edeceğini ifade eden Küçük, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Anma etkinliği, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği anlamlı buluşmalarla sona erdi.

Haber: Şeriban Çakmak

