APİKAM arşivini internet üzerinden erişime açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel APİKAM arşivini internet üzerinden erişime açtı - Son Dakika

APİKAM arşivini internet üzerinden erişime açtı

6 saat önce

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), arşivini internet üzerinden erişime açarken, arşivi görmek isteyenler web sitesi üzerinden dijital ortama aktarılan yaklaşık 200 bin belgeye ulaşabilecek.

APİKAM arşivini internet üzerinden erişime açtı, System.String[]

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), arşivini internet üzerinden erişime açarken, arşivi görmek isteyenler web sitesi üzerinden dijital ortama aktarılan yaklaşık 200 bin belgeye ulaşabilecek.


Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), tüm belge ve fotoğraf koleksiyonunu internet üzerinden erişime açtığını bildirdi. APİKAM'ın dijital arşivinde yaklaşık 200 bin belge bulunurken, www.apikam.org.tr adresinde ücretsiz olarak üye kaydı oluşturan her kullanıcının, bilgisayardan ya da akıllı cihazlardan artık APİKAM koleksiyonuna kolayca ulaşabileceği belirtildi.


Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan APİKAM, kentin tarih ve kültür birikimini yansıtan her türlü materyali, derlenip sınıflandırarak araştırmacıların hizmetine sunuluyor. APİKAM başta İzmirlilerin yaptığı bağışlar olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki arşivlerde bulunan İzmir'e ilişkin belge ve fotoğrafları toplayarak arşivini zenginleştiriyor.


Dijital arşivin en dikkat çekici bölümünü İzmir Milli Kütüphaneye ait gazete koleksiyonu oluşturuyor. Bu koleksiyonda, İzmir'de 1886-1940 yılları arasında Osmanlı ve Latin alfabesiyle yayımlanan 130 binden fazla gazete yer alıyor. Ankara Mili Kütüphaneyle yapılan protokol kapsamında APİKAM arşivine katılan, İzmir ve çevresine ait Şer'iye Sicilleri Grubu ise kentin; kültürel, hukuksal ve ekonomik tarihinin irdelenmesi açısından ana kaynak olma özelliği taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Karar Tutanakları (1930-1980) da yenilenen web sitesinde araştırmacıları bekliyor. Web sitesi üzerinden APİKAM bünyesindeki Kent Kitaplığına da erişim sağlanabiliyor. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı yayın kataloğuna ve Armağan Kitap Serisi dahilinde basılan kitapçıklara da ücretsiz erişilebiliyor. Dijital arşive 1940'tan sonra yayımlanan gazetelerin aktarımının da devam ettiği belirtildi. - İZMİR

Ahmet Piriştina, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
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