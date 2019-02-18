Apollo, Sigorta Şirketi Aspen'i 2.6 Milyar Dolara Satın Aldı
1 saat önce
Özel yatırım şirketi Apollo Global Management altında toplanan yatırım fonu, sigorta firması Aspen'i 2.6 milyar dolara satın aldı.
Özel yatırım şirketi Apollo
Global Management altında toplanan yatırım fonu, sigorta firması Aspen'i 2.6 milyar dolara satın aldı.
İlk kez Ağustos ayında açıklanan satınalma, hissedarların Aralık
ayındaki onayından sonra, düzenleyicilerden gerekli izinlerin alınmasıyla tamamlandı.
Satınalma kapsamında Aspen'in Bermuda
, Avustralya
, Kanada
, İrlanda, Singapur
, İsveç
, Birleşik Arap Emirlikleri
, Birleşik Krallık
ve ABD
'deki sigorta hizmetlerini kapsıyor.
Aspen 2017 yılının sonunda varlıklarını 12.9 milyar dolara yükseltmişti.
Apollo ortaklarından Alex Humphreys, "Fonumuzun, gelişiminin yeni dönemini temsil eden Aspen satınalmasını tamamladığı için heyecanlıyız" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:38 Kaynak: DHA
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