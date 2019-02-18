Son Dakika Haberleri: Apollo, Sigorta Şirketi Aspen'i 2.6 Milyar Dolara Satın Aldı

Apollo, Sigorta Şirketi Aspen'i 2.6 Milyar Dolara Satın Aldı

1 saat önce

Özel yatırım şirketi Apollo Global Management altında toplanan yatırım fonu, sigorta firması Aspen'i 2.6 milyar dolara satın aldı.

Apollo, Sigorta Şirketi Aspen'i 2.6 Milyar Dolara Satın Aldı, System.String[]
Özel yatırım şirketi Apollo Global Management altında toplanan yatırım fonu, sigorta firması Aspen'i 2.6 milyar dolara satın aldı.

İlk kez Ağustos ayında açıklanan satınalma, hissedarların Aralık ayındaki onayından sonra, düzenleyicilerden gerekli izinlerin alınmasıyla tamamlandı.

Satınalma kapsamında Aspen'in Bermuda, Avustralya, Kanada, İrlanda, Singapur, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve ABD'deki sigorta hizmetlerini kapsıyor.

Aspen 2017 yılının sonunda varlıklarını 12.9 milyar dolara yükseltmişti.

Apollo ortaklarından Alex Humphreys, "Fonumuzun, gelişiminin yeni dönemini temsil eden Aspen satınalmasını tamamladığı için heyecanlıyız" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:38 Kaynak: DHA

Ekonomi
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