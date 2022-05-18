Apple'a bir kez daha Koronavirüs engeli: Süresiz erteledi!

Koronavirüs pandemisiyle birlikte uzaktan çalışmayı bir kültür haline getiren Apple, geçtiğimiz yılın sonundan bu yana çalışanlarını ofise getirmekte ısrarcı davranıyor. Fakat teknoloji devinin Mayıs ayı için tasarladığı "haftanın üç günü ofisten çalışma" planı bir kez daha ertelendi.

Apple haftanın üç günü ofisten çalışma planını erteledi

ABD'deki Covid-19 vakalarındaki yeniden artışa dikkat çeken Apple yöneticileri, normale dönme çabalarını ertelediklerini duyurdu. 23 Mayıs'tan itibaren haftanın üç günü ofisten çalışmak istediğini duyuran teknoloji devi, planın "şimdilik" ertelendiğini ve yeni bir tarih verilmeyeceğini söyledi.

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Google, Microsoft, Amazon gibi teknoloji devlerinin çalışanlarını ofise çağırdığını zaten biliyoruz. Ancak tüm firmaların içerisinde Apple'ın daha "baskıcı" bir yaklaşımı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Apple çalışanlarının ise ofise dönme fikrine sıcak bakmadığını hatırlatalım.

Çalışanların haftada üç gün ofise dönme planını erteleyen Apple, normale dönüş politikasının 23 Mayıs'ta uygulanmasını istiyordu. Bloomberg'den gelen son rapora göre, başta COVID-19 vakalarındaki artış olmak üzere karantina önlemlerine uyulmak istendiği belirtildi.

Apple içerisindeki birçok kişi daha fazla uzaktan çalışma esnekliği talep ediyor olsa da, yöneticilerinin bunu kulak arkasına attığı iddia edildi. Apple çalışanları halihazırda haftanın iki günü ofiste çalışmaya zorlanıyor. Yine de ofise gitmek istemeyen kişilerin uzaktan çalışma hakkı bulunuyor.

Cupertinolu teknoloji devi, salgın başladığından beri çalışanların yüz yüze çalışmaya geri dönmek zorunda olduğunu açıkça ifade ediyor. Haziran 2021'deki bir video konferans sırasında "çalışanlarını özlediğini" söyleyen Apple CEO'su Tim Cook, çalışanların birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Şirket haftanın üç günü ofisten çalışma fikrini ertelemiş olsa da, çalışanların hala ofise gittiğini hatırlatalım. Apple ayrıca ortak alanlarda maske takılmasının bir kez daha zorunlu olduğunu bildirdi.

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