Apple CEO'sundan duygulandıran Steve Jobs paylaşımı - Son Dakika
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Apple CEO'sundan duygulandıran Steve Jobs paylaşımı

06.10.2022 00:22
Apple CEO'sundan duygulandıran Steve Jobs paylaşımı

Apple CEO'su Tim Cook, Steve Jobs'ın 11. ölüm yıl dönümünü unutmadı. Eski iş ortağını "dünyayı değiştiren kişi" olarak tanımladı.

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin kurucu ortağı ve teknoloji dünyasının efsane ismi Steve Jobs'ın 11. ölüm yıl dönümünü unutmadı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Steve Jobs'ın dünyayı değiştiren bir girişimde bulunduğunu ve her zaman hatırlayacağını ifade etti.

Tim Cook, Steve Jobs'ın ölüm yıl dönümünde ne dedi?

Dünyanın en değerli şirketlerinin başında gelen Apple, tüm dünyayı da derinden etkilemeyi başardı. iPhone'dan MacBook'a kadar çok çeşitli yelpazede ürüne sahip olan şirket, yaklaşık 11 yıldır Tim Cook tarafından yönetiliyor.

Steve showed us all, again and again, that a great idea really can change the world. Remembering him today and always. pic.twitter.com/LNPBYjOiLs

— Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2022

Steve Jobs'ın hastalığı sonrasında Apple CEO'luğu görevini alan Tim Cook, her ölüm yıl dönümünde eski iş ortağını anmayı ihmal etmiyor. 5 Ekim 2011 tarihinde hayatını kaybeden Steve Jobs ise dünyanın dört bir yanında hatırlanmaya devam ediyor. Tim Cook, bu yılki paylaşımında, Jobs'ın değişime öncülük ettiğini vurguladı.

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Apple CEO'sundan gelen açıklamada, "Steve hepimize harika bir fikrin dünyayı gerçekten değiştirebileceğini tekrar tekrar gösterdi. Onu bugün ve her zaman anıyorum" ifadelerine yer verildi. Kısa sürede büyük beğeni toplayan bu paylaşım, Apple için Steve Jobs'sız geçen 11 yıl anlamına geliyor.

2003 yılında Jobs'a pankreas nöroendokrin tümörü (pankreas kanseri) teşhisi kondu. 5 Ekim 2011'de 56 yaşında ise kansere bağlı olarak solunum yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde ise ABD Başkanı Joe Biden tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi.

Apple CEO'sundan duygulandıran Steve Jobs paylaşımı

En büyük teknoloji şirketi olan Apple, aynı zamanda yatırım dünyasının gözdesi konumunda. 16 milyardan daha fazla hisseye sahip olan teknoloji devi Eylül ayı itibarıyla yaklaşık 2,5 trilyon dolar değerinde bir şirket.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Steve Jobs, Tim Cook, Apple, su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple CEO'sundan duygulandıran Steve Jobs paylaşımı - Son Dakika

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