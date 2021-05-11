Araç konvoyu yaparak İsrail'i protesto ettiler - Son Dakika

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri ve vatandaşlar, araç konvoyu yaparak, İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Fatih Vatan Caddesi'nde saat 22.00'da bir araya gelen STK üyeleri ve vatandaşlar, Filistinlilere yönelik saldırı gerçekleştiren İsrail'i protesto amacıyla araçlarıyla konvoy yaparak İsrail Konsolosluğu'na doğru yola çıktı. Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan sürücüler, yol boyunca korna çalarak İsrail aleyhine sloganlar attı. Motosikletli sürücülerin de yer aldığı konvoya polis ekipleri de eşlik etti.

İsrail Konsolosluğu önünde yapılacak olan protesto için sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya cevap veren birçok vatandaş da, İstanbul'un çeşitli yerlerinden gelerek konvoya destek verdi.

- İstanbul