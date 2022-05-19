Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı

19.05.2022 09:33

Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı Kediye çarpıp kaçtı ama HAYDİ'den kaçamadı Elazığ'da aracıyla kediyi ezen ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şahıs, Hayvan Durum İzleme ekiplerinden kaçamadı.

Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı

Kediye çarpıp kaçtı ama HAYDİ'den kaçamadı

ELAZIĞ - Elazığ'da aracıyla kediyi ezen ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şahıs, Hayvan Durum İzleme ekiplerinden kaçamadı. Cadde boyunca güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, aracı ve şahsı bularak 2 bin 43 TL para cezası kesti.

Olay, 3 gün önce merkeze bağlı Yunus Emre Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kediyi ezen sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Arkadan gelen başka bir araç, durumu fark ederek ölen kediyi kaldırarak refüje koydu. Olayın ardından mahalle sakinlerinden Hülya Yetik durumu Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekibine bildirdi. Olay yerine gelen HAYDİ ekibi, cadde üzerinde bulunan güvenlik kameralarını tek tek izleyerek önce aracın plakasını ardından da sürücüyü tespit etti. E.Ç. olduğu öğrenilen sürücüye, 5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 21. Maddesi gereği 2 bin 43 TL idaresi para cezası uyguladı.

Olayı anlatan Hülya Yetik, "Mahallede beslediğim bir kedimizi araba çarptı. Geldiğimde kediyi refüje kaldırmışlardı. Bende HAYDİ ekibi aradım. HAYDİ ekibi sağ olsun hemen geldi. Mahallemizdeki güvenlik kameralarına bakıp çarpan aracı teşhis ettiler. Sonra yasal işlemler yapıldı. Vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı
Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı
Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı
Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı
Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı
Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı
Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı
Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı
Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı
Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı
Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı

YORUMLAR
500
İstanbul Boğazı'nda yasa dışı midye avcıları suçüstü yakalandı İstanbul Boğazı'nda yasa dışı midye avcıları suçüstü yakalandı Yangın uyarıları başladı: Anız yakanlara 155 bin lira ceza Yangın uyarıları başladı: Anız yakanlara 155 bin lira ceza
Kaynak: İHA

Para Cezası, Türk Lirası, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı "Irak" gafı gündem oldu!
09:10 Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
07:40 Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
07:29 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 09:49:50. #1.13#
SON DAKİKA: Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk etti ama cezadan kurtulamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement