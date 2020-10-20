Araçlardaki kuru üzüm ve dut çuvallarından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

OSMANİYE'de jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu erzak yüklü kamyon ve iki TIR'da yapılan aramada, kuru üzüm ve dut çuvallarına gizlenmiş 15 kilo 101 gram esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgi gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden, kamyon ve TIR'larla İstanbul'a götürülmek üzere yüklenen kışlık erzak çuvalları içerisindeki uyuşturucunun Osmaniye üzerinden taşındığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kent güzergahları üzerinde fiziki takibe başladı. Çalışmalar sonucunda şüpheli bir kamyon ve iki TIR, sabah erken saatlerde, E-90 otoyolu Sakızgediği köyü mevkiinde durduruldu. Jandarma otoparkına çekilen araçlarda, dedektör köpekler Dora ve Örtü ile yapılan detaylı aramada, kuru üzüm ve dut çuvalları içerisine gizlenmiş 15 kilo 101 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretiyle bağlantısı olduğu öne sürülen 10 kişiden 5'i Osmaniye'de, 5'i ise Diyarbakır'da gözaltına alındı. Osmaniye'de gözaltına alınan şüphelilerden, M.M., U.O., M.A. ve K.A. İl Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen R.E. ise tutuklandı. Diyarbakır'da gözaltına alınan şüphelilerden ise H.A., Y.K. ve U.K. tutuklanırken, H.K. ile H.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.