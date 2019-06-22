Son Dakika Haberleri: Araklı'daki sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor
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Araklı'daki sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor

1 saat önce

TRABZON'un Araklı ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen, 7 kişinin öldüğü sel felaketinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları 310 kişilik ekiple sürüyor.

Araklı'daki sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor, System.String[]
TRABZON'un Araklı ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen, 7 kişinin öldüğü sel felaketinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları 310 kişilik ekiple sürüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Karadere'nin yatağında sondalama yöntemi ile kayıplardan iz arıyor.
Trabzon'da salı günü etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Selin ardından başlatılan arama çalışmalarıyla 7 kişinin cansız bedenleri bulundu, 3 kişiye ise ulaşılamadı.
310 KİŞİLİK EKİP ARIYOR
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışması yeniden başladı. Trabzon'un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT, UMKE ekipleri, Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. JAK timleri dere yatağında sondalama yöntemi ile kayıplardan iz arıyor. Kayıp kişilerin yakınlarının umutlu bekleyişi de sürüyor. AFAD'a ait Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Arama- kurtarma çalışmalarına 310 kişilik ekip sürdürüyor. 
KAYIPLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Trabzon'un Araklı ilçesinde selde kaybolanların kimlikleri belirlendi. Cengiz Cevahir (16), Mahmut Köseoğlu (39) ve Helim Köse'nin (78) kayıp olduğu bildirildi. Bu 3 kişinin Çamlıktepe Mahallesi'nde sel sularına kapıldığı ifade edildi.
4 İLDE SEL ALARMI VERİLDİ
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu illerinde gün boyunca kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Bölge illerin valilikleri de vatandaşları uyardı. Belediye ve İl Özel İdare ekiplerine ait iş makineleri, dere yataklarında olası sel taşkınlarına müdahale için hazır bekletilmeye başlandı.


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:47 Kaynak: DHA
Trabzon, Araklı, Güncel
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