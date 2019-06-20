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Araklı'daki sel - Hayatını kaybeden Mehmet Cevahir toprağa verildi

6 dakika önce

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı.
Cevahir için öğle namazına müteakip Araklı Hacı Hasan Küçük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Cevahir'in yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Cevahir'in cenazesi, ilçeye bağlı Çamlıktepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Bakan Kurum ve beraberindekiler, cenaze töreninde aileye taziyelerini iletti.
Araklı'daki sel - Hayatını kaybeden Mehmet Cevahir toprağa verildi
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:52 Kaynak: AA
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