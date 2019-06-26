Araklı'daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki Halim Köse son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
- Araklı'daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki Halim Köse son yolculuğuna uğurlandıTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan Halim Köse (78), son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:05 Kaynak: İHA
- Araklı
'daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki Halim Köse
son yolculuğuna uğurlandı
TRABZON - Trabzon
'un Araklı ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan Halim Köse (78), son yolculuğuna uğurlandı.
Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan vatandaşların arama çalışmalarında bulunan cesedin 78 yaşındaki Halim Köse'ye ait olduğu belirlendi. Trabzon Adli Tıp Kurumu
'ndaki incelemenin ardından Halim Köse için Araklı ilçesindeki Hacı Hasan Küçük
Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Halim Köse'nin yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
, Trabzon İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Halil Şen
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halim Köse kılınan cenaze namazının ardından Çamlıktepe mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
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