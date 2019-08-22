- Arap Emrah ve adamlarının yargılanmasına devam edildi

Arap Emrah çete suçlamalarını kabul etmedi

İSTANBUL - Arap Emrah lakaplı Emrah Sever'in lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yargılamaya devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşmada 'Bizden çete olmaz' diyen' Arap Emrah'ın ve 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde çeşitli suçlar işleyen örgütün lideri olduğu iddia edilen 'Arap Emrah' lakaplı Emrah Sever'in ve örgüt üyelerinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Emrah Sever, Tayfun Sidal, Kemal Gezer ile Sami Turan, tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

'Hastaneye ilk ben gittim'

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Emrah Sever, "Ben iddianamede 1'inci eylem olarak gösterilen olayda, azmettirici olarak suçlanıyorum. Fatih Demir, benim eskiden tanıdığım ve sevdiğim bir arkadaşımdır. Vurulduğunda, hastaneye ilk giden kişi benim. Bu olayda aleyhimize tek delil Burak Irmak'ın beyanlarıdır. Burak Irmak, aleyhimize beyanlarını bir buçuk yıl sonra yapmıştır. Irmak'ın aleyhime olan beyanlarını kabul etmiyorum" dedi.

'Diğer sanıklar adamlarım değil'

İddianamede, kendisine yöneltilen diğer suçlamaları da reddeden sanık Sever, "Örgüt suçlamasına yönelik olarak şunu söylemek isterim ki, ben herhangi bir şekilde örgüt lideri değilim. Diğer sanıklar kesinlikle benim adamlarım değildir. Çete, Emrah'ın adamları gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Bizden çete olmaz. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada, savunma yapan diğer sanıklar beraatlerini talep ederken, avukatları da beraat taleplerini yineledi.

Duruşmaya ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, mütalaa hazırlamak için dosyanın tarafına tevdiini isteyerek, tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Emrah Sever, Tayfun Sidal, Kemal Gezer ile Sami Turan'ın işledikleri suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle adli kontrol talebinin yeterli olmayacağını göz önünde bulundurarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanık İsmail Halisdemir hakkındaki imza atmak şeklinde düzenlenen adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve yurtdışına çıkış yönündeki adli kontrol tedbirinin ise devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Savcı Necip Sarı tarafından hazırlanan ve 5'i firari, olmak üzere 20 kişinin şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, 'Arap Emrah' lakaplı Emrah Sever'in liderliğindeki çetenin tespit edilen 5 eyleminin bulunduğu ve bunlardan 3'ü 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması', 'silahla yaralama ve tehdit' olarak kaydedildi.

İddianamede, Emrah Sever'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından 17 yıl ile 32 yıl arasında cezalandırılması talep edildi.

Sever dışında 19 şüpheliye yönelik bilgilerin de yer aldığı iddianamede şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme' ve 'kasten yaralama' suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi.