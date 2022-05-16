Arap ülkelerinin Sudan'daki elçileri gazeteci Ebu Akile'yi andı - Son Dakika

Sudan'ın başkenti Hartum'da, İsrail askerlerinin görevi başında öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi anma etkinliği düzenlendi.

Filistin'in Hartum Büyükelçiliği'nde düzenlenen taziye merasimine Arap devletlerinin Hartum büyükelçileri katıldı.

Büyükelçiler, Ebu Akile anısına açılan taziye defterini imzaladı.

Filistin Büyükelçisi Samir Abdulcabbar Taha, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, törene katılan Arap büyükelçilerinin, 74 yıldır cezalandırılmadığı için İsrail'in, daha vahşi ve barbarlaştığını kendisine ilettiklerini söyledi.

Taha, "Şirin Ebu Akile, hayattayken hakikat ve bağımsızlık fikirlerini iletirken İsrailli işgalcileri korkuttuğu gibi ölümünden sonra da onları korkuttu. Ebu Akile, Filistin tarihinde parlayan bir sayfa olarak yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek varken İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce kişinin katılımıyla cuma günü son yolculuğuna uğurlanmıştı.