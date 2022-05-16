Arap ülkelerinin Sudan'daki elçileri gazeteci Ebu Akile'yi andı - Son Dakika
Üye Girişi

Arap ülkelerinin Sudan'daki elçileri gazeteci Ebu Akile'yi andı

16.05.2022 16:00

Sudan'ın başkenti Hartum'da, İsrail askerlerinin görevi başında öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi anma etkinliği düzenlendi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da, İsrail askerlerinin görevi başında öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi anma etkinliği düzenlendi.

Filistin'in Hartum Büyükelçiliği'nde düzenlenen taziye merasimine Arap devletlerinin Hartum büyükelçileri katıldı.

Büyükelçiler, Ebu Akile anısına açılan taziye defterini imzaladı.

Filistin Büyükelçisi Samir Abdulcabbar Taha, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, törene katılan Arap büyükelçilerinin, 74 yıldır cezalandırılmadığı için İsrail'in, daha vahşi ve barbarlaştığını kendisine ilettiklerini söyledi.

Taha, "Şirin Ebu Akile, hayattayken hakikat ve bağımsızlık fikirlerini iletirken İsrailli işgalcileri korkuttuğu gibi ölümünden sonra da onları korkuttu. Ebu Akile, Filistin tarihinde parlayan bir sayfa olarak yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek varken İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce kişinin katılımıyla cuma günü son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Arap ülkelerinin Sudan'daki elçileri gazeteci Ebu Akile'yi andı
Arap ülkelerinin Sudan'daki elçileri gazeteci Ebu Akile'yi andı
Arap ülkelerinin Sudan'daki elçileri gazeteci Ebu Akile'yi andı
Arap ülkelerinin Sudan'daki elçileri gazeteci Ebu Akile'yi andı
Arap ülkelerinin Sudan'daki elçileri gazeteci Ebu Akile'yi andı

YORUMLAR
500
'Büyük felaket' Nekbe'nin anma töreninde gazeteci Ebu Akile de unutulmadı 'Büyük felaket' Nekbe'nin anma töreninde gazeteci Ebu Akile de unutulmadı Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinin Sudan'daki elçileri gazeteci Ebu Akile'yi andı - Son Dakika


Son Dakika
16:53 "Özel güvenlik görevlileri üst araması yapamayacak" iddiasına EGM'den yanıt: Söz konusu iddia gerçeği yansıtmıyor
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:02:56. #1.12#
SON DAKİKA: Arap ülkelerinin Sudan'daki elçileri gazeteci Ebu Akile'yi andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement