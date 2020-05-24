Araştırma: Kasırga, tayfun ve hortumlar daha güçlü hale geliyor - Son Dakika

Araştırma: Kasırga, tayfun ve hortumlar daha güçlü hale geliyor

ABD'deki yeni bir araştırmaya göre, iklim krizi nedeniyle dünya ısındıkça dünya genelinde kasırga, tayfun ve tropikal hortumlar daha güçlü ve potansiyel olarak daha öldürücü hale geliyor.

Araştırma: Kasırga, tayfun ve hortumlar daha güçlü hale geliyor, System.String[]

ABD'deki yeni bir araştırmaya göre, iklim krizi nedeniyle dünya ısındıkça dünya genelinde kasırga, tayfun ve tropikal hortumlar daha güçlü ve potansiyel olarak daha öldürücü hale geliyor.

Wisconsin Üniversitesi ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nden (NOAA) araştırmacılar, dünya çapındaki fırtınaların yaklaşık 40 yıllık uydu verilerini inceledi. Araştırmacılar, fırtınaların büyük kasırgalara (Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'nde kategori 3 veya üstü, rüzgar hızı saatte 177 kilometre veya daha yüksek olan) dönüşme olasılığının onlarca yıldır yükseldiğini gördü.

"BİR KASIRGANIN BÜYÜK BİR KASIRGAYA DÖNÜŞME OLASILIĞI ARTIŞ GÖSTERDİ"

Araştırmanın yazarı Jim Kossin değişimin on yılda yaklaşık yüzde 8 olduğunu belirterek, "Diğer bir deyişle, bir kasırganın büyük bir kasırgaya dönüşme olasılığı geçmiş on yıla kıyasla bu on yıl içerisinde yüzde 8 artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmanın okyanuslar ısındığı için daha güçlü fırtınalarda muhtemel bir artış gösteren önceki araştırmalara dayandığı, ancak artışın, insanların neden olduğu küresel ısınma nedeniyle olduğu ve onlarca yıllık doğal döngüler nedeniyle olmadığı konusunda güvenli bir değerlendirme yapacak kadar verilerin eskiye dayanmadığı belirtildi.

"FIRTINALAR DAHA GÜÇLÜ VE YIKICI HALE GELİYOR"

Kossin ve ekibinin araştırmasının dünya çapında olduğu ifade edilirken, dünya genelinde fırtınaların daha güçlü ve böylece de daha yıkıcı hale geldiği belirtildi. Kossin, "Kasırgaların neden olduğu hasarın ve ölüm oranının neredeyse tamamına büyük kasırgalar (kategori 3 ila 5) neden olur. Büyük bir kasırga olma olasılığının artması, bu riski kesinlikle artıracaktır" dedi.

Araştırmanın, küresel ısınmanın, tropikal hortumların oluştuğu bölgelerde deniz yüzeyi sıcaklığını artırdığını ortaya koyduğu ifade edildi. Atmosferik koşullardaki değişikliklerle birlikte bu ılık havanın kombinasyonunun, fırtınaların daha yüksek yoğunluklara daha kolay ulaşmasına izin verdiği belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Wisconsin Üniversitesi, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 04:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Araştırma: Kasırga, tayfun ve hortumlar daha güçlü hale geliyor - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var         
23:27
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı         
23:17
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı         
22:57
Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı         
21:57
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov         
21:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi         
21:39
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi 20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi         
20:45
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı         
20:43
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu         
19:37
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı         
19:11
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti         
18:27
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum         
18:07
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık         
18:03
Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı         
17:57
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor         
17:20
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı         
17:18
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti         
17:18
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor         
17:15
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu         
17:14
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi         
17:10
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı         
17:01
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır         
16:55
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı         
16:45
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi         
16:12
Siber zorbalığa uğrayanJapon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura hayatını kaybetti Siber zorbalığa uğrayanJapon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura hayatını kaybetti         
15:43
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, polis kovalamacasının ortasında kaldı Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, polis kovalamacasının ortasında kaldı         
15:39
Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu         
15:33
Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi         
15:26
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2020 23:41:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Araştırma: Kasırga, tayfun ve hortumlar daha güçlü hale geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]