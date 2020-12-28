Araştırma: Telekomünikasyon istihdamı yüzde 7 arttı - Son Dakika

Araştırma: Telekomünikasyon istihdamı yüzde 7 arttı

28.12.2020 11:44
Araştırma: Telekomünikasyon istihdamı yüzde 7 arttı, System.String[]

Avrupa'da 2020'nin ikinci çeyreğinde telekomünikasyon sektöründe, 1 milyon 43 bin kişinin istihdam edildiği tespit edildi.

Avrupa'da 2020'nin ikinci çeyreğinde telekomünikasyon sektöründe, 1 milyon 43 bin kişinin istihdam edildiği tespit edildi. Bu rakamın 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 7 arttığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, telekomünikasyon ile alakalı basına yansıyan haber verilerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl telekomünikasyon ile alakalı basına 5 bin 61 haber yansıdığı tespit edildi. Telekomünikasyon ulusaldan yerele, dergilerden eklere kadar birçok haberde yer alırken, Türkiye'nin bu sektöre yaptığı yatırımların da en çok bahsi geçen haberler arasında olduğu görüldü. Özellikle en çok konuşulan 5G ile ilgili yıl içerisinde 10 binin üzerinde haber yansıdı.

1 MİLYON 43 BİN İSTİHDAM

Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde telekomünikasyon sektöründe bir milyon 43 bin kişi istihdam edildi. Bu rakamın 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 7 arttığı kaydedilirken, 2019 yılının ikinci çeyreğine göre de yüzde 21 arttığı saptandı. Bunun sebebinin Kovid-19 salgınına yanıt olarak uygulanan güvenlik önlemleri, kablolu, kablosuz, uydu ve diğer telekomünikasyon faaliyetlerinin olabileceği kaydedildi.


Araştırma: Telekomünikasyon istihdamı yüzde 7 arttı

Telekomünikasyon, İstihdam, Medya, Ajans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Araştırma: Telekomünikasyon istihdamı yüzde 7 arttı - Son Dakika Ekonomi


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