Ardahan Atatürk'e Benzerliği ile Tanınan Sanatçıdan, Atatürk'ün Yaverinin Mezarına Ziyaret

Atatürk
'e benzerliği ile tanınan sinema ve tiyatro sanatçısı Ardahanlı Göksal Kaya, memleketinde büyük ilgiyle karşılandı. Göksal Kaya Mustafa Kemal Atatürk
'ün korumalığını yapan Celal Tunuz'un mezarını ziyaret etti.
Baba ocağı Adahan'a gelen Göksa Kaya, Sevdamız Ardahan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pehlivan ve üyeleri ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale
Savaşı sırasında Anafartalar cephesinde çekilen fotoğrafın hemen sağında duran Celal Tunuz'un merkez Çetinsu köyündeki mezarını ziyaret etti. Burnunda tüten Ardaha'a olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Kaya, "Üç gündür memleketimiz Ardahan'a geldik. Hemşerilerim, köylüleri ve arkadaşlarımla sohbet edip, güzel vakit geçiriyoruz. Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan ile tanıştık. Bize Atatürk'ün Çanakkale Savaşında yanında yer alan koruması Celal Tunuz'dan bahsetti. Ardahanlı ve mezarının burada olduğunu duyunca, ziyaret edip Fatiha okumak istedik. Çünkü bu ülkede huzurlu ve rahat yaşıyorsak Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Değerlerimizi kaybetmemek lazım. Değerlerimize sahip çıkmak lazım. Allah Rahmet etsin Celal Tunuz'da bizim değerlerimizden biridir . Bizlere bu imkanı veren Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan ve yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu
Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan ise, "Celal Tunuz rahmetli Paşamızın yaverliğini yapmış ve rahmete kavuşmuş bir hemşehrimizdir. Ardahan'lı Göksal Kaya'da değerlerimizden Atatürk'e benzerliğinden dolayı bizleri onura etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.
Göksal Kaya eşi Handan Sarıhan Kaya ve Sevdamız Ardahan Derneği Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün korumalığını yapan Celal Tunuz'un mezarı başında Fatiha okudular.
CELAL TUNUZ KİMDİR?
Çanakkale Savaşlarında bizzat cephede düşmana karşı savaşarak Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın korumalığını yapmıştır. Dört yıl boyunca savaşlarda askerlik yapmış olan Celal Tunus Posof
'un Hevat köyünden (Aşık Üzeyir köyü) olup daha sonra Ardahan'ın Çetinsu köyü'ne göç etmiştir.