Ardahan'da kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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Ardahan'da kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor

20.05.2022 22:20
Ardahan'da kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

ArdahanKaradeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kentte etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasını sağladı.

Rüzgarla etkisi artıran ve yer yer tipiye dönen yağış, Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımın kontrollü ilerlemesine neden oldu.

Jandarma ekipleri araçların yolda kalmaması için söz konusu kara yoluna giden Ardahan merkeze bağlı Yokuşdibi köyü mevkisinden tır geçişlerine izin vermiyor.

Tırlar için önemli güzergahlar arasında yer alan ve kentin Karadeniz ile bağlantısını sağlayan yolda ulaşımın normale dönmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

Ardahan'da kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor

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Yüksek kesimlere kar yağdı Yüksek kesimlere kar yağdı
Kaynak: AA

Karadeniz, Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika


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