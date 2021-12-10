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Ardahan'da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Ardahan'da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor

10.12.2021 09:22

Ardahan'da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor Ardahan'da etkili olan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk havanın etkisiyle bazı göl ve derelerin donduğu kentte, yollardaki buzlanma nedeniyle de ulaşım güçlükle sağlanıyor. Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu. Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaç ve bitkiler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Soğuklardan dolayı dışarıda duramadıklarını söyleyen Şahin Avşar, "Dışarısı çok soğuk, şu an hissedilen hava sıcaklığı eksi 20 ile 25 derece. Dışarıda duramıyoruz. Sokak hayvanları bile üşüyor. Her yer buz tutmuş ve burada ısınmak çok zor. Doğalgazı en az 45 ile 50 derecede yakıyoruz. Ama fiyatlar pahalı olduğu için birçok insan doğalgazı da açamıyor" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdiler.

Edinilen bilgiye göre, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere 19 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşanırken, Ardahan kent merkezinde eksi 12, Hanak'ta eksi 10, Çıldır'da eksi 9, Damal'da eksi 8, Posof'ta ise eksi 3 derece olarak ölçüldü.

Ardahan'da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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