"Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çevre temizliği ve rafting gösterisi

Ardahan'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapılarak rafting etkinliği düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Kura Nehri çevresinde düzenlenen etkinlikte, kıyıdaki parklarda doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği gerçekleştirildi. Ayrıca sporcular rafting gösterisi yaptı.

Serhat Ulu Cami önünde başlayan etkinliğe İl Müdürlü Bahtiyar Topal, diğer kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapmayı planladıklarını söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile çevre temizliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki rafting kulübü ile de rafting gösterisi düzenlediklerini belirten Topal, "Haftamızı dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Katılımın yoğun olması bizi sevindirdi. Yürüyüş ve fidan dikimi ile etkinliklerimiz sürecek. Bize destek veren kurumlara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin değer vermiş olduğu bu haftayı dolu dolu ve farkındalık oluşturarak kutlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ardahan Kalesi'nde sona eren etkinliğe katılanlara yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.