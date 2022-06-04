"Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çevre temizliği ve rafting gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

"Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çevre temizliği ve rafting gösterisi

04.06.2022 17:12

Ardahan'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapılarak rafting etkinliği düzenlendi.

Ardahan'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapılarak rafting etkinliği düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Kura Nehri çevresinde düzenlenen etkinlikte, kıyıdaki parklarda doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği gerçekleştirildi. Ayrıca sporcular rafting gösterisi yaptı.

Serhat Ulu Cami önünde başlayan etkinliğe İl Müdürlü Bahtiyar Topal, diğer kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapmayı planladıklarını söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile çevre temizliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki rafting kulübü ile de rafting gösterisi düzenlediklerini belirten Topal, "Haftamızı dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Katılımın yoğun olması bizi sevindirdi. Yürüyüş ve fidan dikimi ile etkinliklerimiz sürecek. Bize destek veren kurumlara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin değer vermiş olduğu bu haftayı dolu dolu ve farkındalık oluşturarak kutlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ardahan Kalesi'nde sona eren etkinliğe katılanlara yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği ve rafting gösterisi
Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği ve rafting gösterisi
Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği ve rafting gösterisi
Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği ve rafting gösterisi
Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği ve rafting gösterisi
Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği ve rafting gösterisi
Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği ve rafting gösterisi
Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği ve rafting gösterisi
Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği ve rafting gösterisi

YORUMLAR
500
Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Beykoz'da fidan dikildi Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Beykoz'da fidan dikildi Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türkiye Çevre Haftası' kapsamında çevre temizliği ve rafting gösterisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği cevapları eleştirdi: Her satırından kifayetsizlik tütüyor
18:29 Fransa'da Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı
17:59 Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti
17:54 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un Serdar Dursun taklidi sosyal medyayı salladı
17:23 Ucuza hazine arazisi projesinde 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar
17:06 TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hakkında konuşan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu hatadan dönelim
16:50 2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 19:54:02. #1.11#
SON DAKİKA: "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çevre temizliği ve rafting gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement