Ardahan'da yeni yapılan yayla yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Ardahan İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Yalnızçam Hasköy köyü yayla yolunun açılışı yapıldı.

Ardahan- Ardanuç kara yolu bağlantılı 6 kilometrelik yol aracılığıyla vatandaşlar bundan sonra daha kolay yaylaya ulaşma imkanı bulacak.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ersoy Ürker, burada yaptığı konuşmada, köylere hizmet götürmede gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Özellikle Sayın Valimizin büyük katkıları var. Bu yolun yapımıyla köylülerimiz büyük bir sorundan kurtulmuş oldu. Şimdiye kadar zorluklarla gidilen yol artık daha rahat ve daha kolay ulaşım sağlayacak." dedi.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın da, "Bu ve benzeri noktalara giden hizmetler bizi gururlandırıyor. Şu an onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yol köylülerimize hayırlar getirsin. Daha güzel hizmetler yapılacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Köy Muhtarı Özkan Gültekin ise açılışta kurban keserek emeği geçenlere teşekkür etti.