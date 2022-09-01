Ardahan'da yürekleri ısıtan görüntü: Sıcaktan bunalan köpeğe elleri ile su içirdi - Son Dakika
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Ardahan'da yürekleri ısıtan görüntü: Sıcaktan bunalan köpeğe elleri ile su içirdi

01.09.2022 10:14

Ardahan'da yürekleri ısıtan görüntü: Sıcaktan bunalan köpeğe elleri ile su içirdi Ardahan'da Caner Karataş isimli bir vatandaşın sıcaktan bunalan sokak köpeğine, çeşmeden elleriyle su içirmesi gönülleri ısıttı.

Ardahan'da yürekleri ısıtan görüntü: Sıcaktan bunalan köpeğe elleri ile su içirdi

ARDAHAN - Ardahan'da Caner Karataş isimli bir vatandaşın sıcaktan bunalan sokak köpeğine, çeşmeden elleriyle su içirmesi gönülleri ısıttı.

Hissedilen hava sıcaklığının 32 dereceye çıkmasıyla birlikte doğada yaşayan canlılar zor günler geçiriyor. Ardahan'da sıcak havanın etkisiyle baygın düşen sokak köpeğine Ardahan Öğretmenevinde çalışan Caner Karataş kendi eliyle su içirdi.

Köpeğin çeşmenin başına geldiğini ve susadığını söyleyen Karataş, "Sıcaktan bunalmıştım. Abdullah Gül parkında bulunan çeşmeye doğru yönelerek buradan su içmek istedim. O anda çeşmenin yanında bekleyen ve sıcak hava nedeniyle bunalan sokak köpeğini fark ettim. ve o an köpeğe elimle su verdim. 3-4 avuç su içti. Hayvanlar konuşamadığı için ne acıktıklarını ne de susadıklarını söyleyemiyorlar. Bu yüzden biraz duyarlı davranalım" dedi.

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Kaynak: İHA

Karataş, Ardahan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da yürekleri ısıtan görüntü: Sıcaktan bunalan köpeğe elleri ile su içirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da yürekleri ısıtan görüntü: Sıcaktan bunalan köpeğe elleri ile su içirdi - Son Dakika
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