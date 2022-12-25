Ardahan eksi 14,8 ile dondu - Son Dakika
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Ardahan eksi 14,8 ile dondu

25.12.2022 12:16
Ardahan eksi 14,8 ile dondu

Ardahan'da soğuk hava etkili olurkin, kent merkezinde sıcaklık sıfırın altında 14,8 dereceye kadar düştü.

Ardahan'da soğuk hava etkili olurkin, kent merkezinde sıcaklık sıfırın altında 14,8 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava, özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili olurken; iş yerlerinin kapı kilitleri dondu, camlar buz tuttu, ağaçlar ve tel örgüler kırağı ile kaplandı. Ardahan merkezinde hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 14,8 derece ölçülürken, ilçelerinde yine sıfırın altında olmak üzere, Çıldır'da 14,3, Göle'de 14, Damal'da 13,7, Hanak'ta 10,8 ve Posof'ta 8,6 olarak ölçüldü.


Kaynak: DHA
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Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan eksi 14,8 ile dondu - Son Dakika

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