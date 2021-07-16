Arguvan'da 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Malatya'nın Arguvan ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz şehitleri anıldı

Arguvan Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Nazım Hikmet Meydanında düzenlenen anma etkinliğine, İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, AK Parti ilçe başkanı Gazi Uşen, Kıbrıs Gazileri, daire müdürleri muhtarlar ve vatandaşlar katıldı

Şehitler için dua eden Arguvan İlçe Müftüsü Musa Beyazyüz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunanlara tepki göstererek, "15 Temmuz, 1099 bize Haçlıların Kudusu işgal ettiği ve kendi dindaşlarını bile ayırt etmeksizin Yahudi ve Müslümanları katlettikleri bir tarihi hatırlatıyor. Yine 15 Temmuz 2016 haçlı Uşaklarının bu aziz milleti "öz yurdunda garip öz yurdunda parya" yapma planlarını bize hatırlatıyor" ifadelerini kullandı. - MALATYA