Arif Çakmak Anısına Saygı Gecesi
11.01.2026 01:04
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Arif Çakmak, FHGC tarafından düzenlenen programla anıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) tarafından düzenlenen gecede, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak rahmet ve vefa ile yad edildi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla FHGC tarafından, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Arif Çakmak anısına anlamlı bir program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an tilaveti ile devam etti. Ardından Elazığ basınına uzun yıllar emek veren merhum Arif Çakmak'ın mesleki duruşu ve bıraktığı izler konulu sinevizyon gösterimi ile devam etti. Protokol konuşmalarının ardından usta sanatçı Esat Kabaklı sahne aldı. Kabaklı, seslendirdiği türkülerle davetlilere duygu dolu anlar yaşattı.

Gazeteciliğin fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayan Vali Hatipoğlu, "Bugün burada iki önemli vesileyle bir aradayız. Birincisi, bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Çok zor şartlar altında, büyük bir fedakarlıkla görev yapan, haber peşinde koşarken zaman zaman canını dahi ortaya koyan tüm gazetecilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu anlamlı günün hayırlara vesile olmasını diliyor, yüce mevladan kendilerine kazasız, belasız görevler ve toplumumuza daima doğru ve güzel haberler ulaştırmalarını niyaz ediyorum. İkinci vesilemiz ise, Elazığ'a gelmeden önce ismini duyduğum, Elazığ'a geldikten sonra ilk televizyon programımda misafiri olduğum ve daha sonra rahatsızlığından kısa bir süre önce bir araya gelme imkanı bulduğumuz kıymetli dostumuz Arif Çakmak'tır. Kendisini kısa süre tanımamıza rağmen, her birimiz ondan çok istifade ettik. Bu vesileyle Arif Çakmak kardeşimize yüce mevladan rahmet diliyorum. Evlatlarına da, böyle değerli bir babaya sahip oldukları için ne kadar iftihar etseler az olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ise "Demokrasinin kök salmasında, milletimizin doğru bilgiye zamanında ulaşmasında hayati bir görev üstlenen gazetecilik mesleği sadece haber aktarmak değildir. Gazetecilik, aynı zamanda toplumsal hafızayı diri tutan, ortak değerlerimizi güçlendiren, birlik ve beraberliğimizi kelimelerle inşa eden kutsal ve aynı zamanda bir kamu görevi ifa etmenin adıdır. Toplumsal dokunun güçlenmesi ve gelişmesinde değerli katkıları bulunan, bu görevini yerine getirirken zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakarlıkla tüm enerjisini halkımızın doğru haber alması için harcayan basın çalışanlarımızın bu gayretleri her türlü takdirin üzerindedir" diye konuştu.

Program, Başkan Gürtürk tarafından Esat Kabaklı'ya plaket takdim edilmesi ile sona erdi.

Programa, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Yasemin Açık, FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, kurum müdürleri, STK temsilcileri, kent genelindeki gazeteciler ve aileleri, merhum gazeteci Arif Çakmak'ın ailesi ve çocukları ile çok sayıda davetli katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

