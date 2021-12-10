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Arifiye'de yapımı tamamlanan projeler hizmete alındı - Son Dakika

Arifiye'de yapımı tamamlanan projeler hizmete alındı

10.12.2021 21:54
Arifiye'de yapımı tamamlanan projeler hizmete alındı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye ilçesinde ulaşıma alternatif duble yol projesi ile hayırsever iş insanların katkılarıyla hayata geçirilen gasilhane binasının açılışı törenle yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye ilçesinde ulaşıma alternatif duble yol projesi ile hayırsever iş insanların katkılarıyla hayata geçirilen gasilhane binasının açılışı törenle yapıldı.

Törende konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, duble yol ve gasilhane projelerinin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Vatandaşın işini kolaylaştıran, onları memnun eden her çalışmanın önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Şehrimizde güzel hizmetler üreten, sahip olduğu imkanlarla büyük işler yapan, Türkiye'ye projeleriyle örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'yi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sanayi, tarım, turizm ve diğer tüm alanlarda Sakarya gelişimini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sunmaya devam edeceklerin söyledi.

Gönül belediyeciliği şiarıyla ekonomi, sosyal yaşam, altyapı ve üstyapı, kültür ve sanat gibi alanlarda insana dokunan her konuda faaliyet gösterdiklerini belirten Yüce, şunları kaydetti:

"32 aylık süreçte toplam 2,2 milyar yatırım yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Gelecek projeksiyonunu dikkate alarak yatırımlarımızı tamamlıyor, ihtiyaçlara çözümler üretiyoruz. Tüm altyapı işlemlerinin sona ermesinin ardından üstyapıyı da modern bir görünüme kavuşturuyoruz.

5 milyon liralık yatırımla Arifiye ilçe ulaşımına yeni bir alternatif oluşturan 2 kilometrelik duble yolun hayırlı olmasını diliyorum. Duble yol ile ilçemizin şehir merkezine olan ulaşımını rahatlatacak yeni bir bulvar açmış oluyoruz. Böylece ilçe ulaşımına yeni bir soluk kazandırmış oluyoruz."

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ise tüm paydaşlarla istişare ederek, yakaladıkları sinerjiyle ilçeye değerli eserler kazandırdıklarını ifade etti.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Müftüsü Hasan Başiş, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Sakarya, Arifiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arifiye'de yapımı tamamlanan projeler hizmete alındı - Son Dakika


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