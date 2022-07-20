Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranında yıl sonu hedefi şimdiden aşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranında yıl sonu hedefi şimdiden aşıldı

20.07.2022 13:31

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2022 yıl sonu arıtılmış atık suların yeniden kullanım hedefi olan yüzde 4 oranı yılın ilk yarısında yüzde 4,2'ye ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2022 yıl sonu arıtılmış atık suların yeniden kullanım hedefi olan yüzde 4 oranı yılın ilk yarısında yüzde 4,2'ye ulaştı.

Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı hedefi çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık tarafından stratejik planlama noktasında yapılan çalışmalar sonucunda, 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla yıl sonu hedefi aşılarak arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının yüzde 4,2'ye ulaştığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023'te yüzde 5'e, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık, gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı su kullanımından dolayı yüzeysel su kaynaklarının azalması ve yer altı su rezervlerindeki düşüşler ile kirlilik oluşumu kaynaklı yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye'nin de yakın gelecekte su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer alacağı tahmininde bulunuldu.

Bu sebeplerden ötürü, atık su geri kazanım ve kullanım öneminin bir kat daha arttığı vurgulanan Bakanlık açıklamasında arıtılmış atık suların, peyzaj ve tarımsal sulama, endüstriyel kullanım, yeraltı suyu besleme, evsel ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda yeniden kullanılabildiği ifade edildi.

Bu bağlamda yıllık yaklaşık 283 milyon metreküp arıtılmış atık suyun yeniden kullanıldığı hatırlatıldı. Ayrıca Oymapınar veya Kapulukaya Barajı hacmi kadar suyun yeniden kullanıldığı bilgisine yer verildi.

ÖNCELİKLİ HEDEF SU KAYNAKLARINI KORUMAK

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada atık suların alternatif bir su kaynağı olarak değerlendirildiği bildirilirken Döngüsel Ekonomi ilkeleri doğrultusunda su kullanımını azaltma, oluşan atık suları arıtarak yeniden kullanma ve bu sayede su kaynaklarının korunmasını sağlamanın öncelikli hedeflerden olduğu açıklandı.

Öte yandan Bakanlık, Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda, temiz üretim çalışmaları için Türkiye'deki sanayi tesislerinde tüketilen suyun azaltılması, arıtılmış atık suların kullanımının yaygınlaştırılması hususunda da faaliyetlerin sürdüğünü bildirdi.

Bu çerçevede hem uluslararası politikalara uyum, hem de orta ve uzun vadede yaşanması muhtemel su sıkıntısının önüne geçebilmek amacıyla, Bakanlıkça atık suyun yeniden kullanımı için gerçekleştirilecek arıtma proseslerinde tüketilecek enerjinin de teşvik çerçevesine alınmasının sağlandığı dile getirildi.

Açıklamanın devamında Çevre Kanununun 29. Maddesinde değişiklik yapılarak atık su arıtma tesislerinde uygulanan yüzde 50 enerji teşviki miktarı, ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre yüzde 100'e kadar verilebileceği bildirildi.

Yapılan düzenleme ile atık su arıtma tesislerinin Çevre Kanunu ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde çalıştırılması ve arıtılmış atık suların yeniden kullanımının artırılması sağlanarak hem atık su deşarjının azaltılıp su kirliliğinin önlenmesinin, hem de daha az su kullanımı sonucunda su kaynaklarının miktar olarak da korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

YORUMLAR
500
ARITILMIŞ ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIM ORANI HEDEFİNE ULAŞILDI ARITILMIŞ ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIM ORANI HEDEFİNE ULAŞILDI Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı yüzde 4,2'ye ulaştı Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı yüzde 4,2'ye ulaştı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranında yıl sonu hedefi şimdiden aşıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
16:23 Bursa'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı! Alevlerin arasına dalan araç sahibi canını hiçe sayarak otomobili durdurdu
16:13 Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
16:01 Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu
16:00 Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor...
14:59 Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 16:57:15. #1.13#
SON DAKİKA: Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranında yıl sonu hedefi şimdiden aşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement