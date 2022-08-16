Arızalanan otobüs yolda kaldı, yolcular perişan oldu - Son Dakika
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Arızalanan otobüs yolda kaldı, yolcular perişan oldu

16.08.2022 21:51
Arızalanan otobüs yolda kaldı, yolcular perişan oldu

Arızalanan otobüs yolda kaldı, yolcular perişan oldu Susurluk'ta arızalanan Kamil Koç'a ait otobüste yolcular mağdur oldu İstanbul-Akçay seferini yapan Kamil Koç firmasına ait otobüs, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde arızalanandı.

Arızalanan otobüs yolda kaldı, yolcular perişan oldu

Susurluk'ta arızalanan Kamil Koç'a ait otobüste yolcular mağdur oldu

BALIKESİR - İstanbul-Akçay seferini yapan Kamil Koç firmasına ait otobüs, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde arızalanandı. Otobüsteki onlarca yolcu, saatler süren arıza sonrasında mağdur olurken, otobüs firması çözüm üretemedi. Dinlenme tesisinde saatler geçiren yolcular, kendi başının çaresine baktı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün İstanbul'dan çıkarak Balıkesir'in tatil noktalarından birisi olan Akçay'a gelen 34 EHA 566 plakalı Kamil Koç otobüsünde meydana geldi. 1 saat rötarlı çıkış yapan otobüsün arızalanan başka bir otobüsün yerine geldiği öğrenilirken, otobüs Susurluk ilçesine kadar sorunsuz geldi. Susurluk'ta dinlenme tesisinde mola veren otobüs hareket saatinde arızalandı. Otobüs sürücüsünün arıza bildirimi sonrasında ise saatler süren bekleme başladı. Otobüste bulunan 17 yolcu yaklaşık 4 saatlik süre dinlenme tesisinde adeta kurtarılmayı bekledi. Kamil Koç firmasına telefonla ulaşan yolculara yeni otobüs gönderileceğinin söylenmesine rağmen otobüs dinlenme tesisine gelmedi. Saatler süren bekleme sonunda yolcular kendi başlarının çaresine bakarak taksilerle Susurluk otogarına gitti.

Yolcular ise İstanbul'dan Akçay'a 450 TL'lik bilet bedeli alındığını ancak arızalı otobüs ile yola çıkıldığını söyleyerek şikayetçi olacaklarını ifade etti.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Kamil Koç, İstanbul, Saat, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Arızalanan otobüs yolda kaldı, yolcular perişan oldu - Son Dakika

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