Üye Girişi
Arjantin'de 42 bin 32 vakayla "en yüksek" günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı - Son Dakika

Arjantin'de 42 bin 32 vakayla "en yüksek" günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı

30.12.2021 00:25
Arjantin'de 42 bin 32 vakayla "en yüksek" günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, bir günde 42 bin 32 vakanın görülmesiyle salgının başlangıcından bu yana 24 saatte görülen en yüksek yeni vaka sayısı kaydedildi.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, bir günde 42 bin 32 vakanın görülmesiyle salgının başlangıcından bu yana 24 saatte görülen en yüksek yeni vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte virüs sebebiyle 26 kişi hayatını kaybetti ve 42 bin 32 yeni vaka tespit edildi.

Son bir haftada yeni vakalarda ciddi artışın görüldüğü Arjantin'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 117 bin 111'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 556 bin 239'a ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 283 bin 910 olarak açıklandı.

Nüfusu 45 milyonu aşan Arjantin'de toplamda 75 milyon 644 bin 669 doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Bunlardan 38 milyonuna bir doz, 32,5 milyonuna 2 doz ve 5 milyonuna da 3. doz aşı uygulandı.

Arjantin'de önceki en yüksek vaka sayısı mayıs ayının ortalarında 41 bin 80 olarak duyurulmuştu.

Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, basına yaptığı açıklamada, son bir haftada artan vakalara ilişkin Arjantin'in salgında 3. dalga ile karşı karşıya olduğunu ancak bunun daha fazla ölüme ve hastanede tedaviye yol açmadığını söyledi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı aşı takvimini tamamlamış kişiler için Kovid-19 bulaşması ve yakın temaslı olmaları durumunda uygulayacakları karantina sayısını düşürdü.

Buna göre, iki doz aşı olmuş kişiler Kovid-19'a yakalanmaları durumunda 7 gün karantinada kalacak, aşı olmamış veya aşı takvimini tamamlamamış kişiler daha önce olduğu gibi 10 gün karantinada bulunacak.

YORUMLAR
500

Sağlık Bakanlığı, Güney Amerika, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de 42 bin 32 vakayla 'en yüksek' günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı - Son Dakika


Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını biliyorum Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını..         
09:53
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
00:20 Genç Burak Kapacak'ın oynatılmama sebebi akıllara Ozan Tufan'ı getirdi
00:04 Hayatında hiç içki içmediğini söyleyen adam, alkolmetre testinde şok oldu
00:03 Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu
00:02 Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına suç duyurusu
23:38 "Gözlerimin içine bakın" sorusuna Bakan Nebati'den yine gündem olacak cevap geldi
23:36 Afyon'u uzatmalarda yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı
23:24 Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen Milli Eğitim Bakanı'na seslendi: Görüşmek üzere
23:00 Fenerbahçeli taraftarlar çağrısını yineledi: Ali Koç istifa, yeter artık ne hale getirdin bizi!
22:10 Son Dakika: Öğretmenlerin maaşına etki edecek teklif Meclis'e sunuldu
22:07 Fenerbahçe taraftarı Valencia'ya tepki gösterdi: Çok şımarmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 00:31:21. #1.11#
SON DAKİKA: Arjantin'de 42 bin 32 vakayla "en yüksek" günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement