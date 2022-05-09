Arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla yaraladı - Son Dakika
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Arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla yaraladı

09.05.2022 11:49

Arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla yaraladı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü bir şahıs, kavga ettiği arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla kulağından yaraladı.

Arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla yaraladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü bir şahıs, kavga ettiği arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla kulağından yaraladı.

Alkol alan 3 arkadaşın eğlencesi tatsız olayla bitti. Bülent Ecevit Bulvarı'nın Rumeli Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı ışıklar mevkiinde C.A., A.T. ve B.G.'nin araç içinde sözlü tartışması kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kurusıkı tabancayla 4 el havaya ateş açan C.A., arabadan inip uzaklaşmak isteyen A.T'yi kuru sıkı tabanca kabzasıyla kulağından yaraladı.

Dost kavgası, devriyeye çıkan polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Olayda kullanılan kurusıkı tabanca polis tarafından muhafaza altına alındı.

Yaralı A.T. tedavisi için hastaneye kaldırılırken, B.G. ve C.A. da gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla yaraladı
Arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla yaraladı
Arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla yaraladı
Arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla yaraladı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla yaraladı - Son Dakika


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