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Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi: Devlete bacağımız değil, canımız feda - Son Dakika

Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi: Devlete bacağımız değil, canımız feda

23.06.2021 17:34
Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi: Devlete bacağımız değil, canımız feda, System.String[]

KUZEY Irak'ta teröristlerin dronlu saldırısında atılan el bombasını fark eden Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla (30), silah arkadaşları zarar görmesin diye bombayı bacaklarının arasına sıkıştırdı.

KUZEY Irak'ta teröristlerin dronlu saldırısında atılan el bombasını fark eden Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla (30), silah arkadaşları zarar görmesin diye bombayı bacaklarının arasına sıkıştırdı. Bombanın patlamasıyla Yayla'nın sağ bacağı diz altından koptu. Hastanede bacağı ampute edilen Yusuf Yayla, "Çatışma başlayınca bir kayanın arkasına mevzi aldım, kucağıma küçük bir cisim düştü. Elime aldığımda misket el bombası olduğunu fark ettim. Yanda iki arkadaşım vardı, onlar zarar görmesin diye bacağımın arasına sıkıştırdım. Devlete sadece bacağımız değil, kolumuz, bacağımız, bedenimiz, canımız feda olsun" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde sürdürülen Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, nöbet tuttuğu 21 Haziran saat 21.45 sıralarında bölücü terör örgütü PKK mensuplarının dron ile havadan bombalı saldırı yaptığını fark etti. Dron ile havadan bırakılan el bombasını gören Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterdi ve yakaladığı patlayıcıyı iki ayağının arasına sıkıştırdı. Patlayan bomba nedeniyle Yusuf Yayla'nın sağ bacağı diz altından koptu. Hakkari Devlet Hastanesi'nde götürülen Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla tedaviye alındı. Bacağının kopan bölümü ampute edilen Yusuf Yayla'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa zamanda taburcu edilerek Afyonkarahisar'daki evine gönderileceği öğrenildi.

'ONLARA BİR ŞEY OLMASIN DEDİM'Afyonkarahisar'da oturan babası emekli jandarma uzman çavuş İlyas Yayla (50) ile cep telefonundan görüntülü görüşen gazi Yusuf Yayla, olay anını Demirören Haber Ajansı muhabirine şöyle anlattı: "Olay anı, saat 21.45 civarında aldığımız istihbaratla uçuş vardı. Dron tespiti yapıyorlardı. Dron saldırı girişimi oldu, dron zaten bunlara görüntü aktarıyor, aslında onlara yol gösteriyordu. Çatışma başladı, orada ben bir kayanın arkasına mevzi aldım, kucağıma küçük bir cisim düştü. Elime aldığımda el bombası olduğunu, misket el bombası olduğunu fark ettim. Yanda da iki arkadaşım vardı, onları da düşünerek zarar görmesinler diye arkamı onlara döndüm. Sırtımı verdim onlara, bacağımın arasına sıkıştırdım. 'Onlara bir şey olmasın' dedim. Ayağımın bu kadar parçalanmasının sebebi ayağımın basıncı ile el bombasının patlamasıya orada gömülü bir tane topuk koparan mayını patlamış. Allah'a çok şükür, beterin beteri vardır. Ben bununla kurtuldum. Devlete sadece bacağımız değil, kolumuz, bacağımız, bedenimiz, canımız feda olsun."'RABBİM BİZLERE NASİP ETMEDİ, OĞLUMA NASİP ETTİ'Emekli jandarma uzman çavuş İlyas Yayla da "Allah'a bin kere şükürler olsun, gururluyuz, onurluyuz. Rabbim bizlere nasip etmedi, oğluma nasip etti. Şükürler olsun. Bundan sonra daha iyi olur inşallah. Birlikte olacağız, beraber olacağız, ailecek, komşularımla ayağa inşallah kaldıracağız. Dostlarımız olsun, siyasi partiler olsun hepsi aradı, herkesten Allah razı olsun. Hep birlikte inşallah Yusuf'umu ayağa kaldıracağız" dedi.'NASİP OLURSA CAN DA VERİRİZ'Oğlu İlyas'ın 2,5 yılı aşkın süredir uzman çavuşluk yaptığını anlatan İlyas Yayla, şöyle devam etti:

"Van Erciş esas görev yeri. 18 ay kadar Suriye bölgesinde kaldı. Geri geldi, Isparta'da 2 ay kadar kurs aldı. O kursun devamında Irak Hakurk bölgesine intikal ettiler. 2- 2,5 aydır orada görev yapıyordu. Ayın 21'inde bu olay cereyan etti. Ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş. Saat 02.30 gibi ameliyat bitmiş. Sağ ayak diz altından ampute oluyor. Sabah 10.30 gibi kendisiyle görüşebildik. İçimiz rahat, gururluyuz aile olarak, onurluyuz. Rabbim bundan daha büyük acılar yaşatmasın. En azından oğlumuz sağ, vatan sağ olsun. Vatana verilecek bir ayağımız vardı verdik. Nasip olursa can da veririz. Rabbim şehit olmayı, gazi olmayı herkese nasip etsin. Bana da nasip etsin emekli bir asker olarak ben de istiyorum."


Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi: Devlete bacağımız değil, canımız feda
Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi: Devlete bacağımız değil, canımız feda
Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi: Devlete bacağımız değil, canımız feda
Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi: Devlete bacağımız değil, canımız feda
Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi: Devlete bacağımız değil, canımız feda
Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi: Devlete bacağımız değil, canımız feda
Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi: Devlete bacağımız değil, canımız feda
Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi: Devlete bacağımız değil, canımız feda
Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi: Devlete bacağımız değil, canımız feda
Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi: Devlete bacağımız değil, canımız feda

Piyade Uzman Çavuş, El Bombası, Çavuş, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi: Devlete bacağımız değil, canımız feda - Son Dakika


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