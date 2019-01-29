Son Dakika Haberleri: Arkas Dinamo Moskova'ya da Kaybetti

Arkas Dinamo Moskova'ya da Kaybetti

1 saat önce

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Arkas Spor, Rusya ekibi Dinamo Moskova'ya İzmir'de 3-0 mağlup oldu.

Arkas Dinamo Moskova'ya da Kaybetti, System.String[]
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Arkas Spor, Rusya ekibi Dinamo Moskova'ya İzmir'de 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın setleri 22-25, 16-25 ve 18-25 sonuçlandı. İzmir ekibi bu sonuçla 4. maçında da galibiyetle tanışamadı.

--KÜNYE---

Salon: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi Hakemler: Sinisa Isajlovic, Wim Cambre Arkas Spor: Murilo Radke, Hasan Sıkar, Robert Taht, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija ( Burak Mert, Paulo Bravo, Muhammet Kaya, Mustafa Cengiz) Dinamo Moskova: Vlasov, Berezhko, Dick Kooy, Shcherbinin, Bezrukov, Shkulyavichus (Kabeshov, Ostapenko, Sieemshchikov, Eremin, Terentev, Kruglov) Setler: 22-25, 16-25, 18-25 Süre: 74 dakika (27, 23, 24)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

İzmir, Arkas Spor, Dinamo Moskova, Güncel
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