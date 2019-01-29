Arkas Dinamo Moskova'ya da Kaybetti

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Arkas Spor
, Rusya
ekibi Dinamo Moskova
'ya İzmir
'de 3-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın setleri 22-25, 16-25 ve 18-25 sonuçlandı. İzmir ekibi bu sonuçla 4. maçında da galibiyetle tanışamadı.
--KÜNYE---
Salon: Vestel Venüs Atatürk
Voleybol Kompleksi Hakemler: Sinisa Isajlovic, Wim Cambre Arkas Spor: Murilo Radke, Hasan Sıkar, Robert Taht, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu
, Adis Lagumdzija ( Burak Mert
, Paulo Bravo, Muhammet Kaya
, Mustafa Cengiz
) Dinamo Moskova: Vlasov, Berezhko, Dick Kooy, Shcherbinin, Bezrukov, Shkulyavichus (Kabeshov, Ostapenko, Sieemshchikov, Eremin, Terentev, Kruglov) Setler: 22-25, 16-25, 18-25 Süre: 74 dakika (27, 23, 24)
(İHA)