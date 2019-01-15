Arkas Spor Galibiyetle Tanışamadı

2019 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Arkas Spor
, İzmir
'de İtalya
'nın Sir Colussi Perugia
takımına 3-1 yenilerek üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı.
Salon: Vestel Venüs Atatürk
Voleybol Hakemler: Goran Gradinski xx, Tibor Halasz xx Arkas Spor: Murio Radke xx, Mert Matic xx, Robert Taht xx, Mustafa Koç xx, Yiğit Gülmezoğlu
xx, Adis Lagumdzija xx ( Burak Mert
, Hasan Sıkar, Joao Bravo) Sir Colussi Perugia: Fabio
Ricci xxx, Nicholas Hoag xxx, Wilfred Leon
xxx, Aleksand Atanasijevic xxx, Luciano de Cecco xxx, Marko Podrascanin xxx (Vito Colaci, Jonah Seif) Setler: 10-25, 19-25, 25-22, 23-25 Süre: 99 dakika (18, 24, 26, 31)
(Tolga Tahçı/İHA)