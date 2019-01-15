Son Dakika Haberleri: Arkas Spor Galibiyetle Tanışamadı

Arkas Spor Galibiyetle Tanışamadı

1 saat önce

2019 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Arkas Spor, İzmir'de İtalya'nın Sir Colussi Perugia takımına 3-1 yenilerek üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı.

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2019 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Arkas Spor, İzmir'de İtalya'nın Sir Colussi Perugia takımına 3-1 yenilerek üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı.

Salon: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Hakemler: Goran Gradinski xx, Tibor Halasz xx Arkas Spor: Murio Radke xx, Mert Matic xx, Robert Taht xx, Mustafa Koç xx, Yiğit Gülmezoğlu xx, Adis Lagumdzija xx ( Burak Mert, Hasan Sıkar, Joao Bravo) Sir Colussi Perugia: Fabio Ricci xxx, Nicholas Hoag xxx, Wilfred Leon xxx, Aleksand Atanasijevic xxx, Luciano de Cecco xxx, Marko Podrascanin xxx (Vito Colaci, Jonah Seif) Setler: 10-25, 19-25, 25-22, 23-25 Süre: 99 dakika (18, 24, 26, 31)

(Tolga Tahçı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:31 Kaynak: İHA

İzmir, İtalya, Perugia, Arkas Spor, Güncel
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