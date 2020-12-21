Arkasspor'un konuğu lider Fenerbahçe
21.12.2020 11:07
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 4 maçını kazanarak zirve yarışını sürdüren Arkasspor, yarın lider Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 4 maçını kazanarak zirve yarışını sürdüren Arkasspor, yarın lider Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Ligde Fenerbahçe 18 maçta 17 galibiyet alırken ikinci sıradaki Arkas'ın 15 galibiyeti bulunuyor.
Ligde üst üste galibiyetlerle yükselen bir grafik çizdiklerini belirten Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Galibiyet serimizi Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında da sürdürmeyi hedefliyoruz. Ligin zirvesinde yer alan rakibimizi mağlup ederek liderlik koltuğuna daha da yaklaşmak istiyoruz. Televizyon başındaki voleybol tutkunlarının güzel bir karşılaşma izleyeceğine eminim" dedi.
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