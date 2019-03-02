Son Dakika Haberleri: Arkasspor, Maliye Piyango Deplasmanında

Arkasspor, Maliye Piyango Deplasmanında

28 dakika önce

EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde lider Halkbank'a 3-1 mağlup olduktan sonra hafta içinde İtalya'da Perugia'ya 3-1 yenilerek CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Arkasspor yarın ligde Maliye Piyango'ya konuk olacak.

Arkasspor, Maliye Piyango Deplasmanında, System.String[]


EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde lider Halkbank'a 3-1 mağlup olduktan sonra hafta içinde İtalya'da Perugia'ya 3-1 yenilerek CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Arkasspor yarın ligde Maliye Piyango'ya konuk olacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Normal sezonun son 2 haftasına 2. sırada giren İzmir ekibinde Basın Sözcüsü Uğur Özden, kalan 2 maçı da kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "Sıralamayı yakından ilgilendiren bir müsabakaya çıkacağız. Bu önemli virajı kayıpsız geçerek Play-Off öncesi avantaj elde etmek istiyoruz" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:49 Kaynak: DHA

Perugia, Maliye Piyango, Spor
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