Arkasspor, Maliye Piyango Deplasmanında
28 dakika önce
EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde lider Halkbank'a 3-1 mağlup olduktan sonra hafta içinde İtalya'da Perugia'ya 3-1 yenilerek CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Arkasspor yarın ligde Maliye Piyango'ya konuk olacak.
EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde lider Halkbank'a 3-1 mağlup olduktan sonra hafta içinde İtalya
'da Perugia
'ya 3-1 yenilerek CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Arkasspor yarın ligde Maliye Piyango
'ya konuk olacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Normal sezonun son 2 haftasına 2. sırada giren İzmir
ekibinde Basın Sözcüsü Uğur Özden
, kalan 2 maçı da kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "Sıralamayı yakından ilgilendiren bir müsabakaya çıkacağız. Bu önemli virajı kayıpsız geçerek Play-Off öncesi avantaj elde etmek istiyoruz" dedi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:49 Kaynak: DHA
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