Son Dakika Haberleri: Arkasspor Prestij Peşinde

Arkasspor Prestij Peşinde

2 saat önce

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynadığı ilk 3 maçı kaybederek üst tura çıkma şansını mucizelere bırakan Arkasspor, yarın son iç saha maçında Dinamo Moskova'yı konuk edecek.

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CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynadığı ilk 3 maçı kaybederek üst tura çıkma şansını mucizelere bırakan Arkasspor, yarın son iç saha maçında Dinamo Moskova'yı konuk edecek. Vestel Venus Atatürk Voleybol Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Avusturya'dan Sinisa Isajlovic ve Belçika'dan Wim Cambre hakem ikilisi yönetecek. Arkasspor grupta puansız son sırada yer alırken Moskova temsilcisi 6 puanla 2. basamakta bulunuyor. Mavi-beyalılar, bu karşılaşmanın ardından Tours VB ve Perugia'yla deplasmanda rakip olacak.

İzmir'de önemli bir maça çıkacaklarını belirten Arkasspor Antrenörü Glenn Hoag, "Çok üst seviyede bir maç bekliyorum. Bu da oyuncularımın tecrübe kazanması için oldukça yararlı olacak. Son dönemlerde daha iyi bir oyun sergiliyoruz. Bu oyun şeklimizi sürdürdüğümüz takdirde iyi bir sonuç alabiliriz. CEV Şampiyonlar Ligi dünyanın en iyi voleybol organizasyonlarının başında geliyor. Voleybolseverlere güzel ve keyifli bir maç izletmeyi umuyoruz" diye konuştu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:43 Kaynak: DHA

Dinamo Moskova, Moskova, Spor
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