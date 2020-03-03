Arkasspor ve Galatasaray yarı final için rakip - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkasspor ve Galatasaray yarı final için rakip - Son Dakika Spor

Arkasspor ve Galatasaray yarı final için rakip

6 saat önce

Voleybolda CEV Cup çeyrek finalinde eşleşen iki temsilcimiz Arkasspor ve Galatasaray HDI Sigorta yarın yarı final için rövanş maçına çıkacak.

Arkasspor ve Galatasaray yarı final için rakip, System.String[]

Voleybolda CEV Cup çeyrek finalinde eşleşen iki temsilcimiz Arkasspor ve Galatasaray HDI Sigorta yarın yarı final için rövanş maçına çıkacak. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19: 00'da başlayacak mücadeleyi Estonya'dan Risto Strandson ve Bulgaristan'dan Lyubomir Sırakov yönetecek. Eşleşmede geçen hafta İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden İzmir ekibi Arkas, yarı final için rakibini puan kayıpsız 3-0 veya 3-1 yenerek 15 set üzerinden oynanacak altın seti de kazanmaya çalışacak.

İlk maçı puan kaybetmeden kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve 3-2'lik mağlubiyette altın sete gerek kalmadan yarı finale kalacak. Yarı finalist olacak taraf GFC Ajaccio (Fransa)-Modena (İtalya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, taraftar desteğine bu maçta çok fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi. Özden, "İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kaybettik. Ancak İzmir'de taraftarlarımızın desteğiyle turu geçerek adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz" dedi.


Galatasaray, Bulgaristan, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:55 Kaynak: DHA
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