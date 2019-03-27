Son Dakika Haberleri: Arkeopark Projesi Burhaniye'nin Tarihine Değer Katacak

Arkeopark Projesi Burhaniye'nin Tarihine Değer Katacak

1 saat önce

Burhaniye'de yeşil seferberlik tüm hızıyla sürüyor.

Arkeopark Projesi Burhaniye'nin Tarihine Değer Katacak, System.String[]
Burhaniye'de yeşil seferberlik tüm hızıyla sürüyor. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın talimatı ile hazırlanan Arkeopark Projesi ile Ören Mahallesi'ne Adramyttieon Antik Kenti ve arkeolojik kazıları yöreye, tarihsel ve arkeolojik kimliğe uygun bir kamusal yeşil alan kazandıracak. Bu kapsamda hazırlanan "Arkeopark Projesi" ile Ören Mahallesi'ne Adramyttieon Antik Kenti ve arkeolojik kazıları ile yöreye kazandırdığı tarihsel ve arkeolojik kimliğe uygun arkeolojik temalı bir park yapılması planlanıyor.

Arkeoparkların dünyada da yeni gelişen bir kavram ve uygulama olduğunu belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, " Türkiye'de hepsi tasarım ve uygulama aşamasında olan az sayıda örnek bulunmaktadır. Bu çerçevede Ören Arkeopark Türkiye'deki öncü uygulamalarımızdan biri olacak."

Tasarım çalışmalarıyla arkeolojik mirası ön plana çıkararak sergileme alanları ve ilgili kamusal alanlar yaratılacak. Proje kapsamında açık ve kapalı sergileme alanları, amfi tiyatro, oturma köşeleri, çocuklar için eğitici-öğretici oyun alanları, yeme-içme ile alışveriş mekanları hazırladık" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:45 Kaynak: İHA

Necdet Uysal, Ören, Burhaniye, Güncel
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