- Arnavutköy Belediyesi yaşlı ve hastaları yalnız bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Yerel - Arnavutköy Belediyesi yaşlı ve hastaları yalnız bırakmadı - Son Dakika

- Arnavutköy Belediyesi yaşlı ve hastaları yalnız bırakmadı

6 saat önce

- Arnavutköy Belediyesi yaşlı ve hastaları yalnız bırakmadı Arnavutköy Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için seferber oldu.

- Arnavutköy Belediyesi yaşlı ve hastaları yalnız bırakmadı

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için seferber oldu.

Korona virüs pandemisi sonra ülke genelinde alınan kararlara bir yenisi eklenerek 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu süreç boyunca evde kalacak vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için Arnavutköy Belediyesi Sosyal Yardım İşeri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Arnavutköy Belediyesi Zabıta Ekipleri, ASYAM (Arnavutköy Sosyal Yardımlaşma Merkezi) Kart Kullanıcısı Mehmet Demirtaş'ın aylık alışveriş kolisini alarak evine teslim etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri ise alınan telefon üzerine Hüseyin Kantarcı'nın alışverişini karşılamak için adrese ulaştı. Alışveriş listesini hazırlayıp ekiplere teslim eden Hüseyin Kantarcı'nın sebze, meyve ve temizlik malzemeleri ihtiyaçları Sosyal Yardım İşleri personelleri tarafından karşılandı. Hüseyin Kantarcı, "Devletimizin aldığı karara uyuyoruz. Dışarı çıkmıyoruz. Alışverişimiz yapılıyor ve evimize teslim ediliyor. Dışarı çıkan vatandaşlarımız adına üzüyorum. Devletimizin aldığı karara uysunlar. Dışarı çıkmasınlar" dedi.

(EG-NSO-BA-Y)

- Arnavutköy Belediyesi yaşlı ve hastaları yalnız bırakmadı

Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı         
17:13
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü         
15:12
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi         
15:08
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı         
14:55
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü         
14:39
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı         
12:17
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor         
10:38
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir         
09:29
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor         
09:16
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 03:52:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Arnavutköy Belediyesi yaşlı ve hastaları yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]