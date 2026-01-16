Arnavutköy\'de Cinayet: 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Arnavutköy'de, polis denetiminden kaçan şüphelilerin aracında ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Ocak'ta polisin uygulamasından kaçtıktan sonra yakalanan 2 şüphelinin aracından Özgür Yurdakul'un (48) başından vurulmuş halde cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, aracın Tekirdağ'dan İstanbul'a giriş yaptığını tespit etti.

Emniyete getirilen şüphelilerden Emrah A'nın, cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar ettiği, hakkında 36 yıl hapis cezasının yanı sıra çeşitli suçlardan 20 kaydı, Berkay T'nin ise 3 suç kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Şüpheli Berkay T. ifadesinde, babasıyla tekel bayii işlettiklerini, maktul Özgür Yurdakul'un kısa süre önce yanlarında işe başladığını, diğer zanlı Emrah A'nın ise babasının askerlikten ve yaşadıkları mahalleden arkadaşı olduğunu söyledi.

Emrah A'nın cezaevinden izinli çıkarak tekele gelip babasıyla görüştüğünü ve hakkındaki 36 yıl hapis cezasının yakın zamanda kesinleşecek olması nedeniyle yurt dışına kaçmak için yardım istediğini kaydeden Berkay T, maktul Yurdakul'un geçmiş yıllarda kaçakcılık yaptığını dile getirmesi üzerine birlikte plan yaptıklarını anlattı.

Bunun üzerine Berkay T'nin babası Murat T. de gözaltına alındı.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, maktul Özgür Yurdakul ile Berkay T'nin buluşarak, Çatalca'dan firari hükümlü Emrah A'yı aldıklarını, Edirne'den yurt dışına kaçıracaklarını, hükümlü Emrah A'nın Tekirdağ yolunda uyuşturucu etkisindeyken tartıştığı maktulü başından tabancayla vurduğunu tespit etti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Emrah A'nın polis uygulamasından kaçtıktan sonra yakalanmadan önce yaya vaziyette dolaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.