Arnavutköy'de Cinayet: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arnavutköy'de Cinayet: Şüpheli Yakalandı

Arnavutköy\'de Cinayet: Şüpheli Yakalandı
15.01.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobilin içinde başından vurulmuş ceset bulundu. Şüpheli hakkında 39 yıl hapis cezası var.

ARNAVUTKÖY'de bir otomobilin içinde başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri ölü bulunan kişinin, hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve yurtdışına kaçma hazırlığındaki arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin içinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından araçtaki kişinin Özgür Yurdakul (49) olduğu belirlendi. Bunun üzerine Yurdakul'un başından tek kurşunla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, cinayet şüphelisinin Emrah A.(39) olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİNİN 39 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde şüpheli Emrah A.'nın hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yurt dışına kaçmak istediği sırada kendisine yardım ettiği belirlenen Özgür Yurdakul'u öldürdüğü ortaya çıktı. İkili arasındaki tartışmanın Edirne'ye giderken yolda çıktığı ve bunun üzerine Emrah A.'nın, Yurdakul'u silahla başından vurarak öldürdüğü, ardından Arnavutköy'e dönerek aracı sokakta park ettiği tespit edildi.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli Emrah A.'nın kullandığı 34 GZG 097 plakalı otomobil Sazlıbosna Mahallesi'nde görüldü. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, ekip araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine yaşanan kovalamacanın ardından polis, şüpheliyi yaya olarak yakaladı. Emrah A.'nın üzerinde yapılan aramalarda 1 adet silah, şarjör ve fişek ele geçirildi. Öte yandan olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.T. ve M.T.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Emrah A., B.T. ve M.T. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Polis, Emrah, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Cinayet: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merdiven boşluğunda ölü bulundu Merdiven boşluğunda ölü bulundu
Hindistan’da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede
2026 yılı Fenerbahçe’ye uğurlu geldi Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü 2026 yılı Fenerbahçe'ye uğurlu geldi! Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü
Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Tahliye olan Rezan Epözdemir’den ilk açıklama Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama
Trump’tan İran açıklaması: Şu anda durumu izliyoruz, infazların durdurulduğu bildirildi Trump'tan İran açıklaması: Şu anda durumu izliyoruz, infazların durdurulduğu bildirildi
Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım Ağzının içine yaptırdı Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı

19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
19:36
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
18:59
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Mert Hakan Yandaş tepkisi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş tepkisi
17:58
Fatih Terim’den büyük sürpriz İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 20:05:42. #7.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Cinayet: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.