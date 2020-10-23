Arnavutköy'de gergin yıkım - Son Dakika

Arnavutköy'de gergin yıkım

23.10.2020 13:41
Arnavutköy'de gergin yıkım, System.String[]

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA Arnavutköy'de hisseli araziler üzerine yapılan kaçak yapılar yıkıldı.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA  Arnavutköy'de hisseli araziler üzerine yapılan kaçak yapılar yıkıldı. Yaptığı ahırın yıkımına engel olmak isteyen bazı vatandaşlar zabıta ve polis ekiplerine dakikalarca dil döktü ancak sonuç değişmedi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı yıkımda toplam 7 kaçak yapının yıkımı gerçekleşti.

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde gerçekleşen yıkımda, haklarında daha önceden tutanak tutulan ve tahliye kararı verilen ahırların yıkımına engel olmak isteyen yapı sahiplerinin tüm çabaları boşa gitti. Yaptıkları ahırları kendi elleriyle yıkacaklarını söyleyen ahır sahipleri, yıkıma engel olmak için yıkım ekibine dil döktü. Ahır ve kaçak yapıların tahliyesi için kendilerine tebligat gittiklerini söyleyen zabıta ekipleri, yıkım işleminin bugün gerçekleşmek zorunda olduğunu söyleyerek polis nezaretinde yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Yıkım öncesinde bazı ahır ve yapılar içinde bulunan malzemeler zabıta ekiplerinin de yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yıkıma engel olmak isteyen ve ahır önüne park ettiği otomobilini çekmeyen bir vatandaşı ise polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Yıkıma engel olmak isteyen vatandaşa daha sonra polis ekipleri maske kuralını ihlalden işlem uyguladı. İlçe genelinde kaçak yapıların yıkımına devam edileceği öğrenildi.


Arnavutköy'de gergin yıkım
Arnavutköy'de gergin yıkım

Arnavutköy, Zabıta, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de gergin yıkım - Son Dakika

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