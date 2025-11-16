Arnavutköy'de Gürültü Kavgası - Son Dakika
Arnavutköy'de Gürültü Kavgası

Arnavutköy\'de Gürültü Kavgası
16.11.2025 22:43
İki komşu grup arasında gürültü yüzünden kavga çıktı, polis soruşturma başlattı.

Arnavutköy'de "gürültü" nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada taraflar sopa, tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KOMŞULAR TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Gülcan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu grup arasında "ses yaptın" tartışması yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine sopalarla, tekme ve yumruklarla saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, çok sayıda kişinin birbirine vurduğu, çevredekilerin bağırarak tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Kavga, Son Dakika

Arnavutköy'de Gürültü Kavgası - Son Dakika
