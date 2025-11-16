Arnavutköy\'de Gürültü Kavgası

Arnavutköy'de "gürültü" nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada taraflar sopa, tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KOMŞULAR TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Gülcan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu grup arasında "ses yaptın" tartışması yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine sopalarla, tekme ve yumruklarla saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, çok sayıda kişinin birbirine vurduğu, çevredekilerin bağırarak tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.