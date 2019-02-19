Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Arnavutköy'de Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

30 dakika önce

Arnavutköy'de ormanlık alanda erkek cesedi bulunduİSTANBUL - Arnavutköy'de yol kenarındaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Arnavutköy'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - Arnavutköy'de yol kenarındaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.
Olay, Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi Onat Sokak üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda bir ceset gören vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları aramanın ardından Emrah Baydar isimli şahsın cesedini bonzai olduğu düşünülen uyuşturucu madde ile birlikte buldu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yeri inceleme ekipleri de çevrede araştırma yaptı.
Emrah Baydar'ın ailesi de yapılan çalışmalar sırasında olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Ölen şahsın ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilirken, daha önceden "uyuşturucu kullanmak" suçundan hakkında işlem yapıldığı da belirtildi.
Öte yandan, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından alınan ceset, detaylı incelemenin yapılması için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:56 Kaynak: İHA

Polis, Arnavutköy, 3. Sayfa
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