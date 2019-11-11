Arnavutköy'de sahte içki operasyonu

Arnavutköy'de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haraççı Mahallesi Sokullu Göçmenkent Caddesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerini 15 gün takip eden ve şüphelilerin haftanın belirli günlerinde geldiğini tespit eden polis, 25 Ekim'de iş yerine gelen zanlıların araca koli yüklemeleri üzerine operasyon başlattı.

Araçta bulunan Yalçın K. (40) ve Afganistan uyruklu Seyit A. (19), Nesim C. (28) ve yaşı küçük şüpheli A.A.Z. gözaltına alındı.

İş yeri ve araçta yapılan aramada 3 ve 5 tonluk bidonlar içerisinde alkol, 49 koli içerisinde 1.000 şişe içki, kapak pres makinesi, çok sayıda boş alkol şişesi, kapak ve bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.