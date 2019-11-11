Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de sahte içki operasyonu
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de sahte içki operasyonu

Arnavutköy'de sahte içki operasyonu

6 saat önce

Arnavutköy'de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Arnavutköy'de sahte içki operasyonu, System.String[]

Arnavutköy'de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haraççı Mahallesi Sokullu Göçmenkent Caddesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerini 15 gün takip eden ve şüphelilerin haftanın belirli günlerinde geldiğini tespit eden polis, 25 Ekim'de iş yerine gelen zanlıların araca koli yüklemeleri üzerine operasyon başlattı.

Araçta bulunan Yalçın K. (40) ve Afganistan uyruklu Seyit A. (19), Nesim C. (28) ve yaşı küçük şüpheli A.A.Z. gözaltına alındı.

İş yeri ve araçta yapılan aramada 3 ve 5 tonluk bidonlar içerisinde alkol, 49 koli içerisinde 1.000 şişe içki, kapak pres makinesi, çok sayıda boş alkol şişesi, kapak ve bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Arnavutköy, Haraççı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
Rapor yayınlandı: Seçimden sonra İBB'den 3 bin 400 işçi işten çıkarılmış Barış Yarkadaş'ın fidan dikimi iddiasını Orman Genel Müdürü yalanladı Ulusal Kanal, Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 23:00:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de sahte içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]