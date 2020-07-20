ARNAVUTKÖY'DE SAMAN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika

Kaza sonrası yola savrulan samanlar, trafikteki diğer sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbirleri alarak trafiğin kontrollü bir şekilde seyretmesini sağladı. Tarlaya devrilen saman yüklü kamyonun bulunduğu yerden vinçlerle kaldırılacağı öğrenildi.

Arnavutköy 'de meydana gelen kazada, saman yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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