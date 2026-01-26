Arnavutluk Gazze İstikrar Gücüne Katılmaya Hazır

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail Parlamentosu'na hitabında, "Türk kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz ve diğerleriyle birlikte Gazze'de oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazırız" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail ziyareti kapsamında İsrail Parlamentosu'na hitap etti. Rama, alkışlarla karşılandığı parlamento konuşmasının başında Mısır'ın eski Devlet Başkanı Enver Sedat'ın 1977'de İsrail Parlamentosu'nda yaptığı konuşmadan alıntı yaparak, "Arap topraklarında da, İsrail'de de hepimiz için barış" mesajı verdi.

"Humeynicilik Cumhuriyeti ile olan incecik bağı da kestik"

Arnavutluk'un İkinci Dünya Savaşı sırasında zulüm gören Yahudileri koruduğundan ve Müslüman ve Hristiyan Arnavutların kendi hayatlarını tehlikeye atarak Yahudi komşularını teslim etmediklerinden bahseden Rama, ülkesinin bugün de binlerce İran vatandaşına koruma sağladığını söyledi. Rama, "Bu İran vatandaşları, Tahran'ın kasaplarına karşı çıktıkları için büyük tehlike altındaydı. Bu bizim için de risksiz değildi. Bugün de risksiz değil. İnsanlık baskı altındayken insan kalmak asla risksiz değildir. ve bu riski aldığımız için birkaç yıl önce İran'dan yönlendirilen ve tüm dijital altyapımızı yok etmeyi amaçlayan büyük bir siber saldırıya maruz kaldık. Direndik ve başaramadılar. Bize İran'a aşırı tepki vermememiz söylendi. Çünkü büyük ve tehlikeliydiler. Ama biz İran Büyükelçiliği personeline 24 saat süre verdik" dedi.

Arnavut lider, "Bu şekilde 'Humeynicilik Cumhuriyeti' ile olan o incecik bağı da kesmiş olduk. Asla 'İslam Cumhuriyeti' demeyeceğim. Çünkü İslam sevgi ve tevazudur. Humeynicilik ise nefret ve ölümdür" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de kurulacak uluslararası istikrar gücüne katılmaya hazırız"

Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan barış gücüne değinen Rama, "Arnavutluk, hem İsrail'i hem de Arap ülkelerini yakın dostları arasında saydığı için kendini son derece şanslı hissediyor. ve tabii Türkiye'yi de aynı şekilde. Bu ilişkileri derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Türk kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz ve diğerleriyle birlikte Gazze'de oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazırız" dedi.

Kısmen boykot edildi

Rama'nın Gazze'deki trajediden ötürü Hamas'ı suçladığı ve İsrail'in eleştirilmesinin hata olduğunu ileri sürdüğü ifadelere de yer verdiği konuşması, İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekilleri tarafından boykot edildi. Rama, konuşmasını İsrail'in eski Başbakanı İzak Rabin'in İsrail ve Filistinlilere hitaben yaptığı barış çağrısından alıntı yaparak, "Barışın tesis edilmesine bir şans verin" ifadeleriyle bitirdi. - KUDÜS