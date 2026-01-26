Arnavutluk Gazze İstikrar Gücüne Katılmaya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Arnavutluk Gazze İstikrar Gücüne Katılmaya Hazır

26.01.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Edi Rama, Gazze'de uluslararası barış gücüne katılacaklarını açıkladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail Parlamentosu'na hitabında, "Türk kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz ve diğerleriyle birlikte Gazze'de oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazırız" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail ziyareti kapsamında İsrail Parlamentosu'na hitap etti. Rama, alkışlarla karşılandığı parlamento konuşmasının başında Mısır'ın eski Devlet Başkanı Enver Sedat'ın 1977'de İsrail Parlamentosu'nda yaptığı konuşmadan alıntı yaparak, "Arap topraklarında da, İsrail'de de hepimiz için barış" mesajı verdi.

"Humeynicilik Cumhuriyeti ile olan incecik bağı da kestik"

Arnavutluk'un İkinci Dünya Savaşı sırasında zulüm gören Yahudileri koruduğundan ve Müslüman ve Hristiyan Arnavutların kendi hayatlarını tehlikeye atarak Yahudi komşularını teslim etmediklerinden bahseden Rama, ülkesinin bugün de binlerce İran vatandaşına koruma sağladığını söyledi. Rama, "Bu İran vatandaşları, Tahran'ın kasaplarına karşı çıktıkları için büyük tehlike altındaydı. Bu bizim için de risksiz değildi. Bugün de risksiz değil. İnsanlık baskı altındayken insan kalmak asla risksiz değildir. ve bu riski aldığımız için birkaç yıl önce İran'dan yönlendirilen ve tüm dijital altyapımızı yok etmeyi amaçlayan büyük bir siber saldırıya maruz kaldık. Direndik ve başaramadılar. Bize İran'a aşırı tepki vermememiz söylendi. Çünkü büyük ve tehlikeliydiler. Ama biz İran Büyükelçiliği personeline 24 saat süre verdik" dedi.

Arnavut lider, "Bu şekilde 'Humeynicilik Cumhuriyeti' ile olan o incecik bağı da kesmiş olduk. Asla 'İslam Cumhuriyeti' demeyeceğim. Çünkü İslam sevgi ve tevazudur. Humeynicilik ise nefret ve ölümdür" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de kurulacak uluslararası istikrar gücüne katılmaya hazırız"

Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan barış gücüne değinen Rama, "Arnavutluk, hem İsrail'i hem de Arap ülkelerini yakın dostları arasında saydığı için kendini son derece şanslı hissediyor. ve tabii Türkiye'yi de aynı şekilde. Bu ilişkileri derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Türk kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz ve diğerleriyle birlikte Gazze'de oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazırız" dedi.

Kısmen boykot edildi

Rama'nın Gazze'deki trajediden ötürü Hamas'ı suçladığı ve İsrail'in eleştirilmesinin hata olduğunu ileri sürdüğü ifadelere de yer verdiği konuşması, İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekilleri tarafından boykot edildi. Rama, konuşmasını İsrail'in eski Başbakanı İzak Rabin'in İsrail ve Filistinlilere hitaben yaptığı barış çağrısından alıntı yaparak, "Barışın tesis edilmesine bir şans verin" ifadeleriyle bitirdi. - KUDÜS

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Edi Rama, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Arnavutluk Gazze İstikrar Gücüne Katılmaya Hazır - Son Dakika

İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Kütahya’da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu Kütahya'da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu
Alacak verecek kavgasında kan aktı Alacak verecek kavgasında kan aktı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı

22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 22:40:12. #7.11#
SON DAKİKA: Arnavutluk Gazze İstikrar Gücüne Katılmaya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.